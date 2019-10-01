選舉老提芒果乾　柯文哲：小英也不敢講保衛台灣還是中華民國

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參與2020後，「郭粉」一度喊出支持總統蔡英文、下架國民黨，讓郭辦連忙澄清，強調郭台銘一直以中華民國派自許、下架蔡政府為目標。1日被問到未來該如何與郭董合作？台北市長柯文哲說，世界上的合作不要那麼硬梆梆，方便就好；柯還說，重點不是下架誰，重點是你有沒有更好，並直言今天在台灣，「95%都是台灣派的啦」。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

郭台銘辦公室日前表示，郭台銘一直以中華民國派自許、下架蔡政府為目標，這和柯文哲目標似乎不是非常一致。1日柯文哲被問到未來該如何繼續合作時表示，比方說候選人掛民眾黨也不見得每一個都支持，所以有時候是這樣，方便就好，「比方說我們候選人可以支持就支持，你不支持那我們也不會去免強你」。

柯文哲說，世界上的合作不要那麼硬梆梆，「坦白講，我每次開玩笑說，你兒子都沒那麼聽話，所以有時候合作是一種你方便就好」。

媒體追問，「國民黨執政」、「下架蔡政府」是否會很難選？柯文哲說，「重點不是下架誰，重點是你有沒有更好，這才是重點」，長期以來那種藍綠的思維，你只要跟我不同黨我一定要幹掉你、你跟我同一邊的不管你做什麼壞事我都要cover你，很討厭這種文化，「所以坦白講，不管像松山信義，時代力量跟民進黨那個整合，我就覺得那個邏輯事不對的」。

柯文哲說，今天在台灣，除了5％，不敢講100％，只有北韓才有100％，「95％都是台灣派的啦，台灣主體優先，這不用去懷疑人家」；柯接著說，因此自己長期以來對某個黨或某個政治人物一直在抹紅他就非常感冒，不要用這種馬維拉、扁維拉的方式去處理整個國政問題，還是要回到科學數據對話。

「所以為什麼這次口號叫國家治理」，柯文哲說，不要老是拿統獨、什麼芒果乾，「你說芒果乾，你現在到底是要保衛台灣還是中華民國？小英也不敢講」。

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