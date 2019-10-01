南方澳跨港大橋斷毀　蘇澳鎮長籲：急救優先！非必要勿入

▲南方澳跨港大橋斷毀，蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾非必要勿前往。（圖／翻攝李明哲臉輸）



記者蔡文鈴／綜合報導

宜蘭蘇澳1日上午9點多，南方澳跨港大橋突然斷毀，現場受傷人員待救援，行政院長蘇貞昌立刻下令全力搶救，蘇澳鎮長李明哲也在臉書呼籲大家「急救優先」，非必要請勿進入南方澳。

李明哲表示，南方澳跨港大橋斷毀，目前交通管制中，請讓急救車輛優先通行，請大家幫忙，非必要請勿前往南方澳，謝謝大家配合。

不少網友也湧入李明哲臉書留言，「祈禱平安」、「願大家可以平安，減少到最低損失」、「阿彌陀佛，祈禱平安無事」，有網友也疑問，「主因會不會是因為常有載消波塊的車子經過，造成橋體撐不住？」

這起重大災難事故就發生在1日上午約9點半，目擊民眾指出，當時僅聽聞一聲巨響，隨後跨海吊橋就斷裂沉入水中；由於目前現場相當混亂，橋面上當時有多少人車通過、下方又有多少漁船、船內有多少漁工等，現仍暫難得知。

在事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援，初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。而事故發生當下，一輛油罐車正要過橋，不料整當駛抵對岸時，跨海大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受到擠壓而起火燃燒，目前已知油罐車駕駛傷勢相當嚴重，現仍在搶救中。

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