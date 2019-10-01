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大牛卡水溝動彈不得眼眶泛淚　警消出動吊車「前中後3繩套」救起

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▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉泗溝水佛恩寺旁的水溝內，有牛掉進卡住，內埔警分局網路巡邏得知上情後，趕往了解，發現有頭牛被卡住動彈不得，有近20名民眾圍觀，眼看牠神情痛苦、眼眶泛淚，警方連絡拖吊業者利用3條吊繩，以前中後方式費了「九牛二虎」之力將牠拉上來平安脫困，霎時全場激動歡呼。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼救出的牛隻。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「內埔鄉」臉書社團上個月29日凌晨上傳一則貼文指萬巒鄉泗溝水佛恩寺旁的水溝內，有牛隻掉進去，立即派遣內埔所副所長潘春風、警員李嘉祥、楊上紋到場，發現往萬巒大橋的產業道路上，有一頭牛摔落在2米深的狹窄溝渠內，整頭牛卡住動彈不得，因身體虛弱，無法站立，研判已掉溝多日。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼救牛。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

龐大的身軀重如泰山，儘管警消與現場民眾如何使力及安撫，牛隻仍然寸步難移，看著牠神情痛苦、眼眶泛淚、奄奄一息，著實讓在場民眾心疼又著急。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼民眾圍觀、救牛。

▲屏東縣內埔警方會同消防人員、拖吊業者利用繩索合力救起被卡在水溝的牛隻，讓民眾稱讚不已 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方趕緊連絡民間拖吊業者到場協助，將2條吊繩放下後，一前一後套住前頸與後腿，緩慢拉起，眼見快要成功，卻又擔心吊繩扯斷牛脖子而作罷。經一番討論，決定先將牛隻微微吊起，在牛身使用第3條吊繩，以前、中、後安全而平穩將牛緩緩拉起，拉起牛隻的剎那，全場頓時激動歡呼。

警方與拖吊車將該牛放置到拖吊車上，載往牠平日活動的草皮，將身體扶正並調整為坐姿，確認安全無虞後，才安心離去。惟仍有多位網友心繫牛隻安危，隔日清晨，內埔警方再返回現場，拍攝短片並留言表示，該牛已開始進食，同時也找到飼主施予後續妥善的照料，要各位網友安心。網友紛紛按讚，貼文感謝警方熱心救援，成功解救受困牛隻。

分局長蔡耀順表示，同仁主動伸出援手，與消防、民眾協力，共同完成「解救牛牛大作戰」的任務，是社會正面能量傳遞的最佳典範。

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