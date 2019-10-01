媒體高牆倒了！永慶公益講堂邀沈春華　大聊新時代必備的4項特質

▲永慶慈善基金會與好房網智慧講堂合辦《永慶公益講座》，邀請知名新聞主播沈春華，分享從主播台跨界到直播台的心路歷程。

圖、文／永慶慈善基金會提供

現今新媒體影音、直播主當道，永慶慈善基金會與好房網智慧講堂合辦《永慶公益講座》，9月底邀請資深新聞主播沈春華，分享從《主播台跨界到直播台》的心路歷程，提出迎向新媒體時代必備的4種人格特質，鼓勵聽眾以開闊的心胸，向「未來學習」！講座吸引超過兩百位網友報名參加。

傳統媒體電視、廣播、報紙蓬勃發展的時代，短短10年間已產生莫大的變化，平面資訊轉型成為短影音，直播經濟崛起，曾擔任中視、八大電視當家主播的沈春華，拿過13座金鐘獎殊榮，面對新媒體時代來臨，她毅然決然轉戰社群媒體、網路直播平台，搶先掌握新時代傳播模式，開創全新格局，透過自身專業新聞素養，融合全新分眾傳播模式，帶給觀眾全新主持樣貌。

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▲《永慶公益講座》邀請沈春華擔任講座來賓，吸引超過兩百位網友報名參加，擠爆會場。

沈春華指出，21世紀面臨最劇烈的改變來自於人工智慧、智慧型手機、網際網路三大發展，讓世界速度不斷加快，現今媒體的高牆已經被推翻了！內容傳播的影響力和創造力，從媒體巨人的手上移動到個人手上，人手一機就能走入網路世界，獲取大量新知，人人可以經營自媒體發聲，過去投入在傳統媒體的廣告預算，也都轉投資在新媒體操作，面對世界、媒體生態巨大的變遷，想跟上新時代浪潮，需具備四大能力，第一、勇於學習新知，第二、跨領域整合能力，第三、表述能力，第四、樂觀進取的精神。

最後透過自身從主播台轉換成為直播台的心境，鼓勵聽眾要有開放的心胸，勇敢迎向挑戰，向未來學習，人生將會看見不一樣的風景，精彩的演講內容，聽眾掌聲不斷，座談結束後，還有許多聽眾包圍講師，繼續提問求解，現場聽眾開心表示：「短短2小時的課程，翻轉我對新媒體的認識，能更懂得年輕人在想什麼。我決定要用更開放的心，勇改嘗試新科技工具，謝謝永慶慈善基金會，提供這麼棒的課程與場地，我下次還要再參加！」

▲座談結束後，沈春華與聽眾開心合影。

10月永慶公益講座 邀請雲朗觀光集團總經理盛治仁 分享「文化與觀光」

管理能力是企業成長的重要關鍵！雲朗觀光集團總經理盛治仁從大學教授踏入政府部會，近40歲轉戰企業，透過獨特的管理領導魅力，贏得員工與顧客的信賴，為企業創造高績效，《永慶公益講座》10/16特別邀請盛治仁總經理，透過自身工作經驗，教導聽眾如何在職場建立團隊，一步步打造自己的管理體質，即日起歡迎民眾上網報名，免費參加。

10/16《永慶公益講座》

主題：《文化與觀光》

主講人：雲朗觀光集團總經理 盛治仁

講座時間：2019.10.16(三) 19:10~21:00

講座地點：永慶i+智慧創新體驗館(台北市大安區信義路四段191號1樓)

報名方式：免費參加，請上《好房網》報名https://news.housefun.com.tw/lectures/all

洽詢專線：(02)7704-8168#2846 黃小姐

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