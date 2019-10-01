影／斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件！警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救，目前初判整起事件至少造成20人受傷，斷裂畫面也曝光。

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車當場掉落，車頭撞上橋墩，燃起熊熊大火，現場火舌狂竄，冒出濃濃黑煙。另外，至少3艘漁船遭壓損，畫面相當駭人！

▲▼南方澳跨海大橋坍塌。（圖／記者游芳男攝，下同）

警消人員獲報後全面出動，並啟動大量傷患機制，目前至少造成20人受傷，至於災損多少，仍有待進一步調查釐清。

蘇澳鎮長李明哲表示，事件發生後，吊車緊急進駐參與救援，已從受損漁船中救出5人，其中2人重傷、3人輕傷，初判有6名外籍移工受困，目前警消出動潛水員深潛至船艙，救援受困移工。

據了解，南方澳跨海大橋於1998年6月落成並通車，橋梁橫跨蘇澳港及南方澳，使用海洋意象設計，為宜蘭重要地標。

▲▼警消全出動搶救。（圖／記者游芳男攝，下同）

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