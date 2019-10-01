快訊／南方澳大橋垮「至少20傷」！蘇貞昌下令：各部會全力協助搶救

▲南方澳跨海大橋斷裂。（圖／翻攝東森新聞）

記者蔣婕妤／台北報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，行政院長蘇貞昌已經指揮各部會全力協助宜蘭縣政府搶救。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午十點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。而事故發生當下，一輛油罐車正要過橋，不料整當駛抵對岸時，跨海大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受到擠壓而起火燃燒，目前已知油罐車駕駛傷勢相當嚴重，現仍在搶救中。

針對南方澳大橋坍塌造成嚴重災情，Kolas 表示，「第一時間已經掌握，院長指揮各部會全力協助宜蘭縣政府搶救，把傷害降到最低，公路總局等相關單位已進駐。」

其他人也看了這些...



► 南方澳大橋垮 蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動

► 總統下令全力搜救！徐國勇、林佳龍、參謀總長趕赴南方澳

► 南方澳橋垮驚傳「至少20傷」 國軍出動M3浮門橋車救援

南方澳大橋斷裂畫面曝光...

► 南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩 火舌濃煙狂竄

► 南方澳跨海大橋崩塌！油罐車「差1秒駛出橋」…墜碼頭燃燒司機重傷

► 南方澳大橋「設計、承建單位」曝光！完工21年斷裂 網震驚：不敢相信發生在台灣

►超越藍綠，就靠她了