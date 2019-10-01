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停紅燈隨便看一眼！他當場遭槍擊「胸口中彈亡」　駕駛冷血開走

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▲▼停紅燈隨便看一眼，美國男子米克森（Alex Mixon）遭槍殺。（圖／翻攝自臉書／Alex Mixon）

▲米克森開車等紅燈時遭槍殺。（圖／翻攝自臉書／Alex Mixon）

記者丁維瑀／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城3月發生一起誇張的行車糾紛，當時26歲的米克森（Alex Mixon）開著卡車，等紅燈時，他看了一眼旁邊的駕駛，怎料對方勃然大怒，他當場被槍殺。情緒明顯失控的埃利特（Nicolas Elliott）直到近日才被逮捕，預計3日出庭。

鳳凰城警方表示，兩名駕駛在紅燈前停下時，埃利特開槍打死米克森。事件發生在3月1日凌晨3時15分左右，米克森當時開著卡車行駛在雷鳥路（Thunderbird Road），他看了一下旁邊的駕駛，接著慘遭槍擊，對方則淡然駛離事發地點。

警方原本以為米克森的死因是出自單純的撞車事故，直到隔日屍檢結果出爐，才發現他胸口中彈。據了解，他受傷後被緊急送往當地一家醫院，醫療人員隨後宣布他死亡。

埃利特槍殺無辜駕駛後展開逃逸，一直沒有被繩之以法。今年7月，調查人員終於取得進展，匿名消息指出，無意間聽到埃利特吹噓自己朝他人開槍，因為他看到米克森瞪他。

匿名消息描述詳細的事發地點，警方也詢問當時在現場的目擊者；他們提到，米克森只是單純看了埃利特，隨後就中彈。

埃利特日前告訴警方，他等紅燈時與另一名男子發生爭執，但不記得自己是否開槍。他被指控多項罪名，涉嫌擁有毒品與槍枝，被關押在馬里科帕縣（Maricopa County）監獄，預計近日出庭。

米克森的家屬發表聲明指出，米克森生前個性善良，關心周遭的人，他熱愛藝術與動物，「我們現在知道他為什麼突然離開我們，我們的心需要時間才能靜下來。」

 
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