南方澳大橋「設計、承建單位」曝光！完工21年斷裂　網震驚：不敢相信發生在台灣

▲南方澳跨海大橋斷裂。（圖／翻攝東森新聞，下同）



記者葉國吏／綜合報導

宜蘭南方澳跨海大橋驚傳坍塌斷裂，壓壞許多漁船，甚至傳出有油罐車因此掉落碼頭爆炸起火，造成現場濃煙密布。根據東森新聞指出，現場至少有20人受傷，警消現場搶救中。南方澳大橋當初的設計、承建單位也隨之曝光。

▲南方澳跨港大橋通車已經21年。（圖／翻攝Google map）

根據網站《宜蘭小百科》指出，南方澳跨海大橋位於蘇澳港口的左側，銜接內埤豆腐岬與第三漁港之間的交通，其單鋼拱橋的懸臂式造型工法更是全國首座。南方澳大橋的前身，即是駝背橋，因為駝背橋一直無正式的名稱，又因橋的造型貌似駝背，故居民皆暱稱其名為駝背橋。

▲南方澳大橋資料。（圖／翻攝宜蘭小百科）

在更早於駝背橋年代的南方澳，其交通曾賴渡船接駁，渡船接駁的鼎盛時期，曾經有三個渡船口之多，民國85年，南方澳垮港大橋工程開始，於民國87年工程完畢。駝背橋也於同年被拆除。另外根據網路資料指出，南方澳大橋設計單位為「亞新工程顧問股份有限公司」，承建單位「立永營造有限公司」，其中立永豐營造有限公司目前已經暫停營運。

▲▼南方澳跨港大橋斷裂。（圖／翻攝東森新聞）

完工21年的南方澳跨海大橋斷裂，震驚許多網友，紛紛留言說「誇張耶」、「 哇！真的很嚴重耶」、「太扯，簡直是假新聞的等級。」、「這，這很難相信發生在台灣」、「希望未來台灣施工品質要把關還有施工速度超慢的，希望能大大改善！」