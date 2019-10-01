貓咪被關籠內活活被曬死　西屯變電所：深刻反省中

▲一名逢甲大學生看到貓咪受困變電所中的誘捕籠，擔心牠被曬死，趕緊通報各單位，結果還是來不及阻止憾事發生。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同。）

記者唐詠絮／台中報導

貓咪9月25日受困台電西屯變所的誘捕籠，當天氣溫相當高，害怕貓咪被熱死，1名學生急忙打了多通求救電話，卻沒有一個單位能夠處理，最後眼睜睜看貓咪曬近5小時、活活被熱死。台電1日緊急發布聲明稿，指出台電台中區處表達深刻反省與歉意，內部已採取防範再發生措施，並啟動調查及檢討人員疏失責任。

據了解，西屯變電所近來發現常有貓咪進入所內，為防止牠們攀登變電設備，造成停電事故，因此設置捕貓（鼠）籠放於設備周圍，捕捉貓、鼠；變電巡檢員或工作班巡視變電所時，如確有發現捕獲貓咪，便會即刻將貓咪隨貓籠帶至遠處放生，避免其再返回變電所附近，引起跳電危機。

台中區處於得知貓咪死亡憾事後，除感到遺憾與抱歉外，針對未來類似情形，如何在尊重生命及兼顧供電可靠度下妥適處理進行檢討。未來將加強變電所巡檢次數，必要時加裝監視器加強管理。

【整起事發過程的時間】：

9/25 10:27 逢甲大學學生發現貓咪受困台電西屯變電所誘捕籠，貼文求救

9/25 12:00 另一位學生看到求救貼文，開始展開救貓行動

9/25 12:30 學生前往台電西屯服務所求援被拒，撥打1911求救

9/25 13:00 台電1911服務專線人員互踢皮球，遲遲無人到現場處理

9/25 13:30 學生見台電無人處理，改通報台中市動保處

9/25 14:00 台中市動保處人員抵達現場，表示無法處理，要學生打1999後即離去

9/25 14:00 學生因要上課先行離去，但保持手機開機，但均無人聯絡

9/25 17:56 學生下課返回宿舍後發現貓咪未移動位置，研判已活活熱死

9/27 學生表示直至兩天後仍沒有人來處理貓咪屍體

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】

►貓困西屯變電所5小時「活活熱死」！學生求救狂碰壁 動保團怒轟官僚殺貓

►中火遭批「只增不減」、「火力全開」 台電：「與事實不符」