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「交往8年」孕妻竟然是同父異母姐弟　準爸爸心碎：想生下孩子

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▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

▲妻子懷孕了，男子卻意外發現2人其實是姐弟。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名24歲男子和25歲妻子交往8年，近來有了愛的結晶才發現2人竟然是同父異母的姊弟，雖然擔心小孩的基因可能會有異常情況，但仍想要生下這個孩子，巨大的打擊讓他不知道該怎麼面對，只好上網尋求網友意見。

這名男網友在國外知名論壇reddit上發文，他讀書時與大1歲的妻子結識，交往8年後於今年初成婚，由於2人的媽媽都沒有在出生證明上註明父親身分，所以他雖然知道自己的生父還活著，但完全不想過問任何關於對方的事，而且母親後來也再婚，妻子的母親則有一位長期交往的男友。

男子不願意詳細告知他是怎麼發現和妻子是姐弟的經過，僅表示是從岳母口中聽到妻子生父的名字後起疑，2人便瞞著母親偷偷進行DNA鑑定，結果證明是同父異母的姊弟，「儘管如此，我們對彼此的感情完全沒變，也不想要分開，交往期間我們一起度過了艱難的時期」。

男子小孩的預產期是明年3月，如今得知真相讓他不知所措，「我擔心這會影響我的孩子有不良健康發展，但我的妻子不想墮胎，也不想終止她的第一次懷孕（我也同樣不想），我知道亂倫是違法的，我很害怕，萬一有任何人發現真相，我不知道該怎麼做」，他與妻子沒有打算再生第二胎，只希望這胎寶寶能夠平安無事。

男子由於不希望事情被親友發現，所以在發文中沒有提到太多個人訊息，仍吸引許多網友給予建議，許多人雖然對於他的故事感到同情，但也有人建議墮胎，因為除了可能生出患有遺傳疾病的嬰兒，即使小孩健康長大，萬一以後知道真相也會很難面對。

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