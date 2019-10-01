我想了很久…韓國瑜自爆年輕腦中有兩發明「充氣皮箱、風力帶動汽車」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、賴君欣、洪正達／高雄報導

高雄市青年局1日正式揭牌成立，高雄市長韓國瑜出席典禮時，顯得特別開心，他提到青年創業的困境，甚至在致詞時自爆在年輕時曾經有有想過兩樣發明，第一個是充氣皮箱，第二是用風力帶動汽車，但他想了很久，因為沒錢也沒有老師來教，因此這兩樣都沒有成功發明。

高雄青年局10月1日正式掛牌成立，身為高雄市長的韓國瑜顯得很開心，他上台致詞時，當時長榮航空創辦時張榮發選拔空中小姐，基本上都是選滿臉福相笑咪咪，看起來就很溫柔、很快樂、很安全的感覺，林鼎超不僅英俊瀟灑，最重要有福相，一臉「讓青年發大財」的樣子，韓國瑜說「年輕人有出息台灣就有出息，但高雄負債全台第一，年輕人大量離開高雄，因此堅持成立青年局，目前明年編列預算3億，加上7億5千萬銀行貸款，民間友人開慨解囊有7至20億，大概有30億的規模，但絕對不夠，感謝學術界企業界跟我們攜手合作，我們養你小，你們養我們老，政府跟民間集資幫助你，當你們茁壯回饋城市，才會有出息和未來」。

▲高雄市長韓國瑜出席青年局揭牌儀式。（圖／記者賴君欣攝）

這時韓國瑜自爆「我年輕時白天讀書，晚上當警衛，我也想過發明，如果得到支持我就會去申請，第一，在飛機場大家拖著一個大皮箱好重，尤其婦女和年紀大的提不動，我想說我發明一個皮箱，按一下皮箱自動充氣，輕輕就能拉過來拉過去，但到現在沒研究出來，因為因為我缺第一桶金」。

他再提「另外，我看車子在路上走，大家說石油危機，我們能不能用汽油發動，中間一個通氣孔，變成風力帶動，未來就能半年或一年只要加一次汽油，用風力帶動汽車，我了想很久，但我沒有錢也沒有老師，沒有專家來教我，到目前為止這兩樣都沒成功，現在我們老了創意將低，年輕人有美好創意，不去培養將來一定會後悔」。