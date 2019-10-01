多圖／壓垮魚船瞬間曝光！南方澳跨海大橋崩塌「全區停電」　鄉民擠爆港邊

▲宜蘭南方澳跨海大橋斷裂。（圖／翻攝臉書社團）

網搜小組／鄺郁庭報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，東台灣卻發生坍塌事件！宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生斷裂，有網友拍照上傳到臉書社團《美麗蘇澳VS南方澳》，打卡在南方澳漁港「南方澳跨港大橋崩塌」，畫面讓網友直呼「哇哇哇～損害超級嚴重」、「哇！真的很嚴重耶！」

另外，還有PTT鄉民在Gossiping板上爆卦「宜蘭南方澳跨海大橋斷了」，貼出大橋斷裂的照片，並透露「聽說有車子掉下去……現在南方澳停電中」。照片吸引其他鄉民熱論，「感覺好恐怖，這是拱橋嗎」、「希望人能平安」、「驚！願無人傷亡」、「天啊！那條橋應該有上百公尺左右耶！」

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不少人則將焦點放在橋齡上，「那座橋記得很新」、「1999年興建完成的，也20年了」、「才20年就斷」、「1999年蓋好的。」而警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救中，現場疑似多輛漁船遭到壓損。

▲網友拍照上傳臉書社團。（圖／翻攝自臉書美麗蘇澳VS南方澳）

▲（圖／翻攝自臉書美麗蘇澳VS南方澳）

▲（圖／翻攝自臉書美麗蘇澳VS南方澳）

▲（圖／翻攝自臉書宜蘭知識+）

▲大橋斷裂引起民眾圍觀。（圖／翻攝自PTT）