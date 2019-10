Twitter推出訊息濫用過濾器　iOS、Android用戶都能使用

▲Twitter再推新功能。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳心怡/外電報導

Twitter先前經過一個多月的測試後,正式推出針對Direct Messages而來的垃圾郵件和濫用過濾器。iOS、Android和Web apps的用戶都可以使用這項新功能。

過濾器會在其他訊息收件箱中添加一個新圖示,如果不認識的人傳訊息來,訊息會自動移到該圖示中。如果點擊它,一些可能包含令人反感的內容訊息也將會隱藏預覽,並可選擇刪除該郵件而不先打開它。

新的訊息過濾器對於希望保持Twitter消息公開但又不想看到濫用內容的人很有幫助。在9月初,Twitter在加拿大進行了測試後,也在美國和加拿大發布了其「隱藏回復」功能,它使用戶可以選擇隱藏某則推文的回復,但並不會刪除它們。

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv