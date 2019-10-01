雲端最前線／國民黨大船沈海 若無逆襲大招2020恐必敗

新聞節目中心／綜合報導

2020的總統大選，國民黨從一手好牌打到變成民調穩定落後的爛局，高喊重返執政的兩個目標﹕下架蔡英文、國會過半，以目前的態勢看起來，如果沒有逆襲的大招出現，其實已經提早宣告失敗。該負最大責任的黨主席吳敦義若想保住黨主席的位置，應該要有名列立委不分區安全名單以外的膽識，這樣才能帶著藍營立委在立院往前衝，而不是躲在不分區第一名的安全名單，在立院養尊處優。這樣怎能對得起藍營支持者呢？對此議題，《雲端最前線》1日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、台北市議員鍾小平、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▲吳敦義出席國民黨醫療委員會成立大會。（圖／記者黃軍瑋攝）

國民黨主席吳敦義多次被傳出將列入不分區立委第一，未來有機會當立法院長。吳敦義表示，「有人建議，但我會思考，我不能一口拒絕或一口接受，我會考量。」國民黨前立委蔡正元也指出，由於上屆國民黨立委大敗，朱立倫提名的不分區名單創下史上最低得票率，名單上無能征善戰之輩，換來國民黨軟弱無力的立院黨團，朱立倫拍拍屁股走人，留下無人領導且難以運作的黨團，這屆新提名立委，吳敦義要為不分區名單負完全責任也要對下屆國民黨團的戰力負起百分之百的義務，列名不分區第一名就是劃押擔保，不可以拍拍屁股走人。

▼韓國瑜出席新世代反毒總動員暨反毒志工授旗會師活動。（圖／記者賴君欣攝）

另外，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選要由誰來擔任，成為藍軍內期待又焦慮的問題，而目前最受矚目的前新北市長朱立倫看來已經不願接受；另一位前行政院長張善政因為缺乏政治能量，又是老面孔，恐怕也無緣出線。韓國瑜力拚2020總統大位，但副手究竟是誰仍舊沒有好消息。對此議題，《雲端最前線》1日邀請前立法委員沈富雄、高雄市議員黃紹庭、台北市議員鍾小平、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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