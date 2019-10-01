2019年國慶日連假　提供公共運輸票價優惠及轉乘優惠

▲2019年國慶日連續假期，公路總局推出公共運輸優惠措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年國慶日連續假期自10月10日起至13日止長達4天，公路總局推出公共運輸優惠措施，並將於2019年10月9日0時起至10月13日24時止實施，優惠內容如下：

一、39條「台灣好行」路線電子票證半價優惠。二、國道客運票價優惠以中長途路線及有助於疏解國道交通壅塞之短途路線(如臺北-宜蘭)為原則 (14家業者86條路線)，享平日優惠票價或原票價85折。三、搭乘所有國道客運路線或臺鐵、高鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，將提供基本里程或一段票免費優惠；如持紙票搭乘者，可於各場站使用電子票證於場站過卡機進行過卡，後續再使用電子票證轉乘亦可享有優惠。另如「台灣好行」半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。

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公路總局預估這次國慶假期交通尖峰及特性分別為前段（10月9日下午起至10日上午）以返鄉為主、中段（10～12日）以國內旅遊活動為主、後段（13日下午至14日上午）將以返回工作地為主；經分析國人節慶習性，長途返鄉時段易造成國道壅塞，而旅遊活動旅次主要為短中程距離，並以各地煙火活動為主，故推估車潮將集中於市區道路及區域性道路；所以，本站鼓勵大家多加使用各項公共運輸作為返鄉過節的交通工具，參加各地煙火活動也能選擇搭乘主辦單位提供的接駁車，減少使用私人運具，讓「行」更順暢。

公路總局指出，今年國慶日連續假期歡迎民眾多多使用公共運輸工具，相關資訊可透過「2019年國慶日連續假期疏運計畫」網站專頁、「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路APP」以及公路客運動態資訊系統App「i_Bus」即時查詢，歡迎民眾多多使用，讓「行」更便利。