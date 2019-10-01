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影／「十一閱兵」883字講話全文　習近平：要推動海峽和平發展

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 ▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝自央視）

▲五星旗升起。（圖／翻攝自央視）

 記者任以芳、蔡儀潔／北京-台北 連線報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於今（1）日上午10點，出席「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」。他在會上發表883字講話，稱「堅持和平統一、一國兩制，保持香港澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，促進祖國完全統一而奮鬥。」

▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝自央視）

▲習近平發表講話。（圖／翻攝自央視）

習近平講話全文

全國同胞們，同志們，朋友們：

今天，我們隆重集會，慶祝中華人民共和國成立70周年。此時此刻，全國各族人民、海內外中華兒女，都懷著無比喜悅的心情，都為我們偉大的祖國感到自豪，都為我們偉大的祖國衷心祝福。

在這裡，我代表黨中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委，向一切為民族獨立和人民解放、國家富強和人民幸福建立了不朽功勳的革命先輩和烈士們，表示深切的懷念！向全國各族人民和海內外愛國同胞，致以熱烈的祝賀！向關心和支援中國發展的各國朋友，表示衷心的感謝！

70年前的今天，毛澤東同志在這裡向世界莊嚴宣告了中華人民共和國的成立，中國人民從此站起來了。這一偉大事件，徹底改變了近代以後100多年中國積貧積弱、受人欺淩的悲慘命運，中華民族走上了實現偉大復興的壯闊道路。

70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。

同志們、朋友們！前進征程上，我們要堅持中國共產黨領導，堅持人民主體地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線、基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。

前進征程上，我們要堅持「和平統一、一國兩制」的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。

前進征程上，我們要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。中國人民解放軍和人民武裝員警部隊要永葆人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。

同志們、朋友們！中國的昨天已經寫在人類的史冊上，中國的今天正在億萬人民手中創造，中國的明天必將更加美好。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結起來，不忘初心，牢記使命，繼續把我們的人民共和國鞏固好、發展好，繼續為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮鬥！

偉大的中華人民共和國萬歲！偉大的中國共產黨萬歲！偉大的中國人民萬歲！

▲十一清晨解放軍二次預演。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍清晨來到現場做二次預演。（圖／記者任以芳攝）

今日的慶祝大會在天安門廣場展開，包括閱兵儀式和群眾遊行等，開始時有56門禮砲鳴放禮砲70響，代表56個民族和象徵中華人民共和國成立70周年；習近平在奏唱中國國歌後，再乘坐檢閱車穿過金水橋，離開天安門城樓，進入長安街進行檢閱，完成檢閱後再進行分列式閱兵。

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