全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

▲ 泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

全球最有錢的王室曝光啦！出乎大家意料之外，這個全球最有錢的王室成員，既不是舉世聞名的英國女王伊麗莎白二世，也不是中東石油大國的皇室之一，而是泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），以總資產430億美元（約新台幣1.33兆元）奪下寶座，是英國女王資產的80倍。

根據世界著名商業雜誌「CEOWORLD」 報導，本次排行榜前5名都位於亞洲和中東地區，除了第一名寶座出乎意料地由泰國王室奪下之外，排名第二名的皇室竟然是汶萊國王包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah），總資產約為280億美元（約新台幣8722億元）；接下來第3至第4名才由中東石油大國皇室拿下，排名依序是沙烏地阿拉伯沙爾曼（Salman bin Abdul Aziz al-Saud），總資產約為180億美元（約新台幣5600億元）；阿拉伯聯合大公國總統哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan），總資產約為150億美元（約新台幣4672億元）。

▲ 2019年7月15日，汶萊國王包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）舉行73歲生日慶典。（圖／路透）

接下來第5名至第10名分別是由非洲國家摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI），總資產約為82億美元（約新台幣2554億元）；中歐列支敦斯登親王漢斯·亞當二世（Prince Hans-Adam II），總資產約為72億美元（約新台幣2242億元）；阿拉伯聯合大公國副總統兼杜拜邦酋長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum），資產約為40億美元（約新台幣1246億元）；盧森堡大公殿下亨利（Grand Duke Henri），資產約為40億美元；卡達酋長國的埃米爾阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），資產約為21億美元（約新台幣654億元）；摩洛哥親王阿爾貝二世（Prince Albert Ⅱ），總資產約為10億美元（約新台幣311億元）。

▲ 英國女王伊麗莎白二世及愛丁堡公爵菲利普親王。（圖／取自臉書／The Royal Family）

至於舉世聞名的英國皇室也榜上有名，其中皇室內最富有的為女王伊麗莎白二世排名第11名，身價約為5.2億美元（約新台幣161億元）；皇室第2富有的親王查爾斯王子殿下（Prince Charles）則排名第12名，身價約為4.2億美元（約新台幣130億元）；接下來依序是人氣超高的威廉王子（Prince William）排名第15名，資產約為4000萬美元（約新台幣12億元）；排名第16名的哈利王子（Prince Harry），資產也是4000萬美元。此外，他們兄弟倆的妻子凱特（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）則分別佔據排行榜第20名和第21名，資產分別是1000萬美元（約新台幣3.1億元）和500萬美元（約新台幣1.5億元）。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

