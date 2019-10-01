　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國國王、泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

全球最有錢的王室曝光啦！出乎大家意料之外，這個全球最有錢的王室成員，既不是舉世聞名的英國女王伊麗莎白二世，也不是中東石油大國的皇室之一，而是泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），以總資產430億美元（約新台幣1.33兆元）奪下寶座，是英國女王資產的80倍。

根據世界著名商業雜誌「CEOWORLD」 報導，本次排行榜前5名都位於亞洲和中東地區，除了第一名寶座出乎意料地由泰國王室奪下之外，排名第二名的皇室竟然是汶萊國王包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah），總資產約為280億美元（約新台幣8722億元）；接下來第3至第4名才由中東石油大國皇室拿下，排名依序是沙烏地阿拉伯沙爾曼（Salman bin Abdul Aziz al-Saud），總資產約為180億美元（約新台幣5600億元）；阿拉伯聯合大公國總統哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan），總資產約為150億美元（約新台幣4672億元）。

▲▼ 2019年7月15日，汶萊國王包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）舉行73歲生日慶典。（圖／路透）

▲ 2019年7月15日，汶萊國王包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）舉行73歲生日慶典。（圖／路透）

接下來第5名至第10名分別是由非洲國家摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI），總資產約為82億美元（約新台幣2554億元）；中歐列支敦斯登親王漢斯·亞當二世（Prince Hans-Adam II），總資產約為72億美元（約新台幣2242億元）；阿拉伯聯合大公國副總統兼杜拜邦酋長阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum），資產約為40億美元（約新台幣1246億元）；盧森堡大公殿下亨利（Grand Duke Henri），資產約為40億美元；卡達酋長國的埃米爾阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），資產約為21億美元（約新台幣654億元）；摩洛哥親王阿爾貝二世（Prince Albert Ⅱ），總資產約為10億美元（約新台幣311億元）。

英國女王伊麗莎白二世及愛丁堡公爵菲利普親王。(圖／取自臉書／The Royal Family)

▲ 英國女王伊麗莎白二世及愛丁堡公爵菲利普親王。（圖／取自臉書／The Royal Family）

至於舉世聞名的英國皇室也榜上有名，其中皇室內最富有的為女王伊麗莎白二世排名第11名，身價約為5.2億美元（約新台幣161億元）；皇室第2富有的親王查爾斯王子殿下（Prince Charles）則排名第12名，身價約為4.2億美元（約新台幣130億元）；接下來依序是人氣超高的威廉王子（Prince William）排名第15名，資產約為4000萬美元（約新台幣12億元）；排名第16名的哈利王子（Prince Harry），資產也是4000萬美元。此外，他們兄弟倆的妻子凱特（Kate Middleton）和梅根（Meghan Markle）則分別佔據排行榜第20名和第21名，資產分別是1000萬美元（約新台幣3.1億元）和500萬美元（約新台幣1.5億元）。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！
 

ET快訊
南方澳跨海大橋倒塌關鍵曝！前1秒吊索斷裂　把整座橋拉下去
快訊／空拍影片曝光！南方澳跨海大橋坍塌　白色Y字連接橋墩斷裂
快訊／Uber宣布轉變營運模式！以平台身分服務「多元化計程車
斷裂墜海10秒影片曝！南方澳大橋坍塌　油罐車「差1秒駛出橋」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

英相強生上任2個月立刻面臨「不信任投票」！最快可能本周下台

母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

就在終點線前！美選手跑完50K「閃電落下」擊中亡　主辦：會列為完賽…

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

英相強生上任2個月立刻面臨「不信任投票」！最快可能本周下台

母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

就在終點線前！美選手跑完50K「閃電落下」擊中亡　主辦：會列為完賽…

少用絲瓜拯救米克斯！哥惡整「黃狗苗條背」：沒買賣就沒傷害

直播／南方澳跨海大橋斷裂！警消全面出動　潛水人員準備下水救援

劉亦菲《花木蘭》男裝大公開！　「灰土臉」站軍隊無違和…網驚呼：認不出是女的

快訊／親赴斷橋現場！徐國勇：蔡總統有令「救人第一優先」

前男友突來電問「西子灣怎去」　白皙妹問號：不會導航？理由瞎爆網轟白目

何韻詩潑漆案2嫌聲押失敗　北檢不服提抗告！另7嫌今送辦

111學年度學測、分科測驗加入混合題　但考試時間不變「題數減少」

南方澳大橋坍塌前！凌晨3.8震「南澳震度4級」　交部急成立應變小組

發射300多枚催淚彈清場！　港警929遊行共捕146人「最小12歲」

中職直播／悍將背水一戰力阻兄弟封王　班華德對萊福力

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

國際熱門新聞

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石..

Forever 21聲請破產　..

手機放枕頭旁充電　哈薩克少女被..

印度大象遭火車撞！「腹、腿綻開..

伯朗咖啡進攻北韓！售價48元

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

川普「中國生日快樂」：我們會贏

11月遊日注意！JR山手線部分..

日少女失蹤13年　一驗白骨：近..

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

即／智利6.8大地震　尚未發海..

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

50K長跑終點前　美男遭落電擊..

更多熱門

相關新聞

美籍導遊遭控間諜　機密交給中國

美國司法部9月30日說明，56歲的美籍華裔男導遊彭學華（Edward Peng）涉嫌從事間諜活動，把機密資訊交給中國國家安全部（MSS）。彭男上月27日在加州海沃德（Hayward）被逮捕，於聽證會上遭法官拒絕保釋申請。

北韓：無核化協商成敗全看美國

50K長跑終點前　美男遭落電擊中亡

傳訊男同學遭公開性向　少年輕生

比特犬救小主人　肉身壓毒蛇被咬亡

關鍵字：

全球皇室泰王瓦吉拉隆功Maha Vajiralongkorn英國女王伊麗莎白二世北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面