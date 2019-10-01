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「90分阿姨」摩鐵聽孫燕姿「我不難過」尋短　工作人員發現誇張丟包裝沒事

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阿基師聽到方鳳儀自殺獲救後，人生奮發向上的故事，特別前往鼓勵。（圖／翻攝自臉書）

▲阿基師聽到方鳳儀自殺獲救後，人生奮發向上的故事，特別前往鼓勵。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

新北市八里區人稱「90分阿姨」的方鳳儀，歷經婚變、遭倒會挨告詐欺、負債5百萬等衰運後，曾想不開二度自殺，先在摩鐵服藥，獲救後又在醫院割腕，但老天統統拒收，從此拼命工作還債，連阿基師聽到此事都被她的不屈不撓感動，直接登門鼓勵。

回想當時，她說自己準備了上百顆安眠藥，開著一台小汽車，獨自到八里某摩鐵，「我躺在床上，最後的記憶，是廣播正在放孫燕姿的歌『我不難過』，腦子轉著家人們的臉，大家一起在藍天綠草上，心情說不出是悲傷還平靜。」

但當她再醒來時，人已經在林口長庚醫院，隔了好一會，才意識到沒有上天堂，也下不了地獄，還留在人間。原來，摩鐵工作人員在時間到點時，屢撥電話都沒人接，來查看才發現她服藥自殺。沒想到對方竟不是立刻打119求救，反而將她連人帶車「丟包」到旅館外百來公尺處，裝沒這件事。

閨密夫妻前往探望方鳳儀，才讓自殺卻被「丟包」路旁的方鳳儀獲救。（圖／方鳳儀提供）

▲閨密夫妻前往探望方鳳儀，才讓自殺卻被「丟包」路旁的方鳳儀獲救。（圖／方鳳儀提供）

「不知是否巧合，剛好很久沒見的高中好友，突然和她老公來八里找我，我小孩說『媽媽不見了』，夫妻急得四處找我，最後才在路旁發現我車子。」方女說，到今天她還是很感謝這對「天使夫妻」，沒他們，自己就真的走了。

但甫獲救的她，當時仍情緒激動，甚至在醫院裡假裝上廁所，卻找利器割腕，想再完成「自殺任務」，所幸又被人發現獲救，「老天2度拒絕召我回去，後來我把自己關在家裡3天，才想通了。」

方女拒絕被命運打倒，「重生」後更賣力工作還債、拉拔3個小孩的故事，傳到「阿基師」耳裡，讓他很感動，2010年時，他得知方女在八里名勝「廖添丁廟」前擺攤賣蔥油餅，還特別跑來打氣，「阿基師不但像長輩一樣鼓勵我，還當場教我怎麼煎，餅比較好吃。」這件事，讓她至今難忘。

3個孩子如今都已自立，讓方鳳馨覺得苦盡甘來，對過往挫折仍充滿感恩。（圖／翻攝自臉書）

▲3個孩子如今都已自立，讓方鳳馨覺得苦盡甘來，對過往挫折仍充滿感恩。（圖／翻攝自臉書）

現在的方鳳儀，小孩終於大到能自立，負債也還到僅剩1百多萬元，除了反過來展現大愛，免費提供學童愛心早餐，也常跟隨社福團體，挽起袖子幫忙弱勢，「我現在真的很滿足，很謝謝老天留我下來，感受擁有的一切和身邊滿滿的愛。」

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

雖然不是有錢人，但方鳳儀說，她還是能出力幫忙，和社福團體一起關懷弱勢。（圖／翻攝自臉書）

▲雖然不是有錢人，但方鳳儀說，她還是能出力幫忙，和社福團體一起關懷弱勢。（圖／翻攝自臉書）

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