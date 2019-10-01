何韻詩潑漆案2嫌聲押失敗　北檢不服提抗告！另7嫌今送辦

▲何韻詩潑漆案，2嫌9月30日上午被移送台北地檢署接受檢察官複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

涉嫌朝香港藝人何韻詩潑紅漆的2名犯嫌，中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉及男子梁太富，由於台北地院認為檢方舉證不足，無法證明他們有組織犯罪及逃亡、反覆實施之虞，不過2人已對妨害名譽及毀損認罪，因此裁定胡20萬、梁10萬元交保，沒羈押必要。北檢1日上午10時許不服交保提出抗告！

胡嫌身份也是大陳島鄉情文化促進會理事長，梁嫌則為理事，法院認為胡是「臨時開會」討論潑漆、倒餿水等計畫，且當場就遭警方以現行犯逮捕，梁也一併落網，因此判斷無逃亡之虞，也沒有構成組織犯罪，予以交保。

法院9月30日裁定交保後，檢方就開始硏議抗告理由，認為胡嫌變裝潑漆，儘管犯後隨即被抓，但當時他立即想從現場落跑，有逃亡之虞，且梁嫌也有協助胡脫逃，此外，根據開會錄影畫面，認定有潛在共犯未到案，有勾串、滅證之虞，因此提出抗告。

另7名統促黨共犯也於9月30日落網，其中大陳島鄉情文化促進會成員、擁有竹聯幫背景的陳友達，警方研判應是主嫌。而這7人1日將全數移送法辦。

▼929台港大遊行，何韻詩受訪時遭潑漆。（圖／記者李毓康攝）

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