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青創基金100億跳票？韓國瑜怒斥「雞蛋裡挑鋼筋」：非常無聊的抹黑

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▲▼韓國瑜青年局媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜與青年局局長林鼎超接受媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市青年局10月1日正是成立，市長韓國瑜不但親臨現場致詞，在會後接受媒體聯訪時也再度強調，市府非常重視青年，局長林鼎超也非常用心，歡迎大家回鄉創業、就業。但當現場媒體問及「新台幣100億元的青創基金」時，韓國瑜臉上卻微現怒容，語氣嚴峻地表示，「所謂的100億是逐步的，青年局今天勇敢邁出這一步，為什麼還是要一面倒地唱衰呢？」

高雄市青年局1日掛牌成立，並已先行完成市府各機關學校同仁徵才作業，同時公告「北漂公務員返鄉服務計畫」，盼能讓青年返回家鄉工作，在高雄築夢、圓夢。林鼎超表示，青年局所提到的「北漂公務員」返鄉先釋出15職缺，這幾天反應相當熱烈，已經收到近70份履歷，希望公司行號、政府機關能夠帶動風氣，讓北漂青年回家。

在媒體聯訪時，韓國瑜被問及「青創基金100億是否跳票？」臉色瞬間出現怒容，嚴峻地駁斥「所謂的100億是逐步到位，今天青年局勇敢邁出這一步，為什麼還是一面倒唱衰，這樣只會打擊想做事的人的心，為什麼要不停唱衰、唱衰、唱衰，雞蛋裡面挑骨頭，現在是挑鋼筋水泥了！高雄勇敢邁出這一步，請大家祝福我們，輔導青年創業順利成功，而不是抹黑、潑糞，非常無聊，這太無聊了，請給我們一點祝福，我們會全力幫青年衝刺。」

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