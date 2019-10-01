男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

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記者黃翊婷／綜合報導

泰國北部素可泰府（Sukhothai）驚傳恐怖藏屍案，當地一名22歲的母親阿美（化名）上月26日發現出生18天的兒子沒有呼吸心跳，竟然將遺體藏進衣櫥裡，再謊報孩子被人偷走了，後來因為飄出屍臭味，才被同住的父親發現。

根據泰國《巴仁電視台》（Thai PBS）報導，阿美在上月26日幫出生18天的兒子換尿布時，發現孩子已經沒有呼吸心跳，情急之下乾脆將遺體包一包，再放進衣櫃裡鎖起來，但孩子憑空消失家人一定會起疑，於是她又跑到警局報案，謊稱寶寶被陌生人抱走。

▲男嬰出生18天突然死亡，遺體還被媽媽藏到發臭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

原以為這樣做就可以瞞天過海，沒想到事情經過媒體報導越鬧越大，阿美擔心會因此露餡，4天後改將兒子的遺體藏到廁所裡。9月30日當天阿美的父親（寶寶的外公）在廁所盥洗時聞到奇怪的臭味，一邊聞一邊找，竟然找到小孫子的遺體，嚇得趕忙通知村長報警。

雖然阿美到案後堅稱兒子是自己突然死掉，但當地警方並沒有全盤接受她的說詞，整起案件目前仍在調查當中。至於寶寶真正的死因，調查人員已將遺體送到彭世洛（Phitsanulok）的醫院進行檢驗。

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