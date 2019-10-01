影／阿公在睡！機智孫半夜叫外送　站2F陽台「吊水桶到1F」：食物放上來

▲原PO先生去外送，遇到機智弟用水桶要拿餐。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在當外送員雖然辛苦，但偶爾也會遇到有趣的事。一位人妻貼出影片，說老公日前去外送，接到訂單的時候，發現對方發訊息「樓下門鎖起來了，阿公在睡覺」，被囑咐到時候把食物放進水桶就好。原PO先生本來很疑惑，到現場發現是2位超機智的小朋友，便忍笑拍下影片，也讓原PO直呼「小朋友真的太可愛了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，「給大家看昨晚老公外送餐點的趣事」，接著附上一張照片和一段影片，照片上是對方點外送時傳來的訊息，只見對方在晚上10點39分傳訊囑咐外送員「樓下門鎖起來了，阿公在睡覺，等一下會用水桶送錢下去，再幫我把食物放上來。」

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▲客人傳訊囑咐「等一下會用水桶送錢下去」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO說，當時先生疑惑地跑去送餐，到了之後發現樓下的鐵門緊關著，2個小朋友則站在2樓陽台，用水管綁著一個紅色水桶，並將水桶吊到樓下給外送員。原PO在文中直笑，「昨晚老公疑惑的跑去送餐點，一到發現是兩位小朋友，強忍著笑錄了影片，小朋友真的太可愛了♥。」

▲機智弟怕吵阿公睡覺，從2樓吊水桶給外送員。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到影片後，其他網友也紛紛笑了，「聰明的孩子」、「好好玩，我想他們可能也是怕吵到阿公睡覺（(好貼心），真的很有趣又聰明的孩子」、「小朋友餓怕吵醒阿公，真可愛」、「為了吃，什麼辦法都有」、「好聰明喔！以後家家戶戶外面吊水桶就好～真的彼此都方便」、「水管還在滴水哈哈哈！」

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