　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玩完日本回台灣！他爽嗑120元臭臭鍋　結帳掏「3張千鈔+3硬幣」尷尬了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO出國回來後去臭臭鍋吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

出國玩的時候，通常沒辦法把錢全部花完，可能會留一些零錢。一名男網友近日從日本回台灣，到臭臭鍋吃飯，點了120元的大腸臭臭鍋。要付錢的時候，一掏錢包看到「3張千元大鈔」秒傻眼，「還好離家不遠。」看到照片後，其他人紛紛笑說，「1000給老闆說不用找了」、「老闆：先生您已經回台灣囉！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示，「昨天從日本回來，剛吃三媽準備付錢……看著錢包傻眼……還好離家不遠。」仔細看看他PO出的照片，原PO點的是一鍋120元的大腸臭臭鍋，但帳單旁邊放的3張千元鈔根本沒辦法付，因為剛從日本回來的他，隨身帶的錢依然是日幣。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO身上只有10塊錢台幣，其他都是日幣。（圖／翻攝自爆怨公社）

除了3張千元鈔之外，原PO還帶著日本的硬幣，10元和5元各一枚，另外還有一枚10元的台灣硬幣混在裡面。算一算之後，會發現原PO等於只帶了10塊錢在身上，因為剩下的都是日幣，不能支付給店家。男網友則在留言處透露，「避免店家不方便，趕緊回家拿台幣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO點120元的大腸臭臭鍋。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友紛紛笑說，「簡直是去小7喊全家就是你家的概念」、「丟1000給她，跟她說1000免找」、「我是店家我會收，甚至全部跟你兌換，反正會用到」、「這個匯率難算嘍」、「老闆：先生您已經回台灣囉」、「剩下110洗碗還債」、「千円札面額比新台幣大」、「Ok的，自己換算……收日幣、找台幣。」

許多人則是有相同經驗，「還曾西瓜卡忘記換回悠遊卡」、「我剛回台灣的時候也有這樣過」、「我也經歷過，但我是歐元100」、「我也幹過這種事，拿著人民幣100當台幣100付錢」、「我剛從泰國回來，想喝杯飲料，結果口袋掏出來都是泰銖零錢」。還有網友表示，「我比較聰明，外匯跟台幣分開放，上飛機起就用另一個錢包」、「台幣一個錢包、日幣一個錢包，都不會搞錯。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普捐1百萬救災
快訊／南方澳漁船「6人受困」搶救近7小時！救出已成冰冷屍體
1滴血破「19年前性侵少女懸案」！惡男DNA比對確認判刑13
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪12萬「只要幫收房租」...進口車免費開！PTT土豪哥嘆：錢真的花不完

忘帶證件！女店員「逮到機會神復仇」不給取貨　男玻璃心：我是妳親舅舅啊

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

台大高材生面試批韓國瑜被「永不錄用」　網肉搜起底打臉

全台最老！97歲醫生仍開業看病「接生到驗屍都包」　全苗栗派出所都有他電話

冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」神救援...師傅一看秒正常　網懂：根本整人

死守超商ATM！地中海大叔「領錢存錢玩瘋」理由瞎爆　網驚：我都按掉

玩完日本回台灣！他爽嗑120元臭臭鍋　結帳掏「3張千鈔+3硬幣」尷尬了

MUZIK／曖魅 ─ 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事

今起1小時100元！中和好市多「好多車位」　網一看超有感：杜絕人性貪婪

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

玩完日本回台灣！他爽嗑120元臭臭鍋　結帳掏「3張千鈔+3硬幣」尷尬了

MUZIK／曖魅 ─ 張艾嘉與嚴俊傑的音樂鬼故事

今起1小時100元！中和好市多「好多車位」　網一看超有感：杜絕人性貪婪

面試刷掉「黑韓台大生」　網友起底主管酸：花枝腫裁CEO

老公脫內褲「年齡秒下降」人妻怒炸　網加曝4種討厭行徑：內褲卡外褲裡

公車塞滿人！博愛座大媽「卡為啥不放包裡」狂找碴　台中妹帥解圍...爽度破表

結合創意時尚 「台南好食髦」發揚在地美食文化

有機法規遭疑不曾開罰　農委會反擊：該罰就罰直到改善

Skoda車98加200！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　邊緣駕駛：以為買到歐洲車

動物不是物品！60個動團提8大訴求替寵物請命　要總統參選人回應

12強／13投手沒問題！唯一擔心先發　洪一中：可能假先發

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

嘉義店、新莊店也要開加油站了！好市多台灣新總經理出爐由趙建華接任

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

華映今提報大量解僱1900員工！加速處分資產　望年底前支付薪資與資遣費

國際液化石油氣上漲中油吸收　十月家用桶裝瓦斯凍漲

買家縮手！9月僅新北民眾最給力　買氣土城、板橋翻紅

「2麵+1魚」要價一萬五！日遊客控羅馬餐廳坑錢　一查評價…糟透了！

女大生哭喊不要！　他強行「壞壞」還辯：以為嘴巴說...

5歲兒睪丸1大1小「媽為出國玩」放鳥手術！　2個禮拜後下場超慘

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10..

受米塔颱風影響 一華航班機轉..

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

汐止塞爆！1公里開43分鐘「重..

告別式老婚紗照　網暖心完美修復

桃好市多被清空！她傻眼：才放一..

壓垮魚船瞬間曝光！南方澳跨海大..

南方澳大橋倒塌關鍵！前1秒吊索..

26張發票嗨中4張！她爽曝「中..

地中海大叔「死守超商ATM」理..

10月新制懶人包！15大措施一..

韓粉嗆黃捷　覺青女神：廢物才用..

Uber宣布轉變營運模式！服務..

更多熱門

相關新聞

正妹預約剪髮打成減肥　設計師神回

一名來自高雄的長髮正妹1日凌晨在臉書「爆怨公社」PO文分享自己的糗事，日前她傳送訊息向髮廊預約剪染服務，沒想到卻因為沒有注意到自動選字，訊息內容變成「我想預約減肥＋染髮」，設計師還溫馨鼓勵要持之以恆，讓她覺得超不好意思。不過，大多數網友看完原PO的分享，紛紛留言鼓勵她乾脆赴約，搞不好還可以和設計師成為朋友。

地中海大叔「死守超商ATM」理由驚呆網

土水師傅「只算工錢」被狂侮辱0收入

女學生台南騎到高雄顧路　4車5人暗夜分工暖救過程曝

寄宿5天見媽秒變「彈簧狗」狂跳

關鍵字：

臭臭鍋出國貨幣台幣日幣爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面