玩完日本回台灣！他爽嗑120元臭臭鍋　結帳掏「3張千鈔+3硬幣」尷尬了

▲原PO出國回來後去臭臭鍋吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

出國玩的時候，通常沒辦法把錢全部花完，可能會留一些零錢。一名男網友近日從日本回台灣，到臭臭鍋吃飯，點了120元的大腸臭臭鍋。要付錢的時候，一掏錢包看到「3張千元大鈔」秒傻眼，「還好離家不遠。」看到照片後，其他人紛紛笑說，「1000給老闆說不用找了」、「老闆：先生您已經回台灣囉！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示，「昨天從日本回來，剛吃三媽準備付錢……看著錢包傻眼……還好離家不遠。」仔細看看他PO出的照片，原PO點的是一鍋120元的大腸臭臭鍋，但帳單旁邊放的3張千元鈔根本沒辦法付，因為剛從日本回來的他，隨身帶的錢依然是日幣。

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▲原PO身上只有10塊錢台幣，其他都是日幣。（圖／翻攝自爆怨公社）

除了3張千元鈔之外，原PO還帶著日本的硬幣，10元和5元各一枚，另外還有一枚10元的台灣硬幣混在裡面。算一算之後，會發現原PO等於只帶了10塊錢在身上，因為剩下的都是日幣，不能支付給店家。男網友則在留言處透露，「避免店家不方便，趕緊回家拿台幣。」

▲原PO點120元的大腸臭臭鍋。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友紛紛笑說，「簡直是去小7喊全家就是你家的概念」、「丟1000給她，跟她說1000免找」、「我是店家我會收，甚至全部跟你兌換，反正會用到」、「這個匯率難算嘍」、「老闆：先生您已經回台灣囉」、「剩下110洗碗還債」、「千円札面額比新台幣大」、「Ok的，自己換算……收日幣、找台幣。」

許多人則是有相同經驗，「還曾西瓜卡忘記換回悠遊卡」、「我剛回台灣的時候也有這樣過」、「我也經歷過，但我是歐元100」、「我也幹過這種事，拿著人民幣100當台幣100付錢」、「我剛從泰國回來，想喝杯飲料，結果口袋掏出來都是泰銖零錢」。還有網友表示，「我比較聰明，外匯跟台幣分開放，上飛機起就用另一個錢包」、「台幣一個錢包、日幣一個錢包，都不會搞錯。」

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