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想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1HR沒動靜」超火大　網曝：這10天不要去

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▲銀行行員工作示意圖。（圖／資料照）

▲原PO到銀行辦事，等了1小時還是沒等到。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

到郵局或銀行辦事，許多人都對一件事很有感，那就是抽了號碼牌之後，要等得特別久。一名網友就發文表示，他的帳戶被鎖，抽空請事假到銀行要處理，結果卻等了1個小時，「前面開戶的還坐在那邊」，讓他直呼「到底……是沒效率，還是客戶問題太多？」忍不住問卦「有沒有銀行開戶等1小時還沒等到的卦？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文，說他抽空處理帳戶被鎖，「結果等了1小時，前面開戶的還坐在那邊」，讓他心中直冒OS，到底是沒效率還是客戶問題太多。原PO表示，他看到有一客戶似乎是香港人要開戶，接著直怨「請事假的時間快到了，號碼牌怎麼樣都沒動過。等到火大欸！有卦嗎？」

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▲▼塑膠貨幣,信用卡,提款卡。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO的帳戶被鎖，特意請事假到銀行處理。（示意圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，網友紛紛表示正常，「要花時間的事情不要月初跑銀行，會塞死」、「1號跑銀行真的是笑死人」、「你帳戶被鎖就得估算一整天啊！再加上今天月初肯定人多」、「香港來台灣都是公司戶要審核資格至少要開2小時」、「我朋友說他第一次開戶等到睡著」、「1號還剛放完颱風假來跑銀行就給我慢慢等。」

還有人則是給建議和經驗，「月初1號到5，月底25號到30號，這10天真的是要避免去銀行等到3點半」、「魯姐之前等開戶，歷時2.5小時給你參考」、「現在大多有線上開戶功能去了解一下」、「第一次開戶40-90分鐘常態吧」、「不意外啊，規定越來越多，開戶時間就會越來越長。如果是外國人就更多程序要跑。」

不過，本站去年曾報導《等很久！銀行辦事櫃台空了「為什麼不叫號？」　行員無奈吐真相》，當時網友質疑釣出銀行行員出面解釋。在私人銀行上班的巫男表示，行員平時真的非常忙，櫃台空了絕不會刻意不叫號，有時候是還在處理前位客戶的東西，「讓客人先走，（還）在處理他的交易。」另一名女行員持同樣理由，很多時候為了快速、方便，大致辦理完畢會先讓客人離開現場，但他們仍在登打資料，「沒辦法一直叫號」。

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