英相強生上任2個月立刻面臨「不信任投票」！最快可能本周下台

▲英國國會反對黨聯盟將對強生提不信任投票。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國脫歐持續歹戲拖棚，保守黨從9月29日起在曼徹斯特召開年會，首相強生（Boris Johnson）則強調一定要在10月31日前脫歐，而在野黨派也於9月30日集會，並表示很可能聯手提出「不信任投票」，最快在本周就要讓強森下台。

BBC報導蘇格蘭民族黨（SNP）議員霍西（Stewart Hosie）表示，可能會在本周提出對首相強生的不信任投票（no confidence vote），這是唯一能避免在10月31日無協議脫歐的辦法。該黨黨魁施特金（Nicola Sturgeon）則指出，她可能會支持工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）成為首相。

「不信任投票」若是通過，反對黨聯盟（即替代政府）又取得國會多數席次的話，將會任命一位保證會延遲脫歐期限的臨時總理，並於7周內再次舉辦選舉，霍西表示，「我們必須要這麼做，因為我們不信任總理會遵守國會幾周前的投票結果，並延長期限」。

柯賓則表示，近期與反對黨的會談非常有成效，緊急政府的組成越來越有可能成真。當被問到他是否準備好要擔任「臨時總理」時，柯賓表示，「當然，正常的過程是，當政府崩塌無法運作時，少數黨的領袖邀請其他在野黨組成少數派政府，目的是確保可以度過難關，並準備選舉」。

不過，自由民主黨（Liberal Democrats）的人士指出，工黨內部太過分裂，柯賓可能無法承擔這樣的重責。

強生在上周末已經抵達曼徹斯特，參加保守黨的年會，並且宣布「完成脫歐」（Get Brexit Done）為此次大會的口號，他強調，只有保守黨可讓脫歐順利完成。

霍西在訪談中表示，希望最快在30日或1日提出不信任投票，但他也坦承，若是真的要通過的話，需要所有反對黨的同意，執政黨中也要有人跑票才行。