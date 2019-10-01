網民今早發起「黑氣球活動」　港警加強戒備「當場拘捕14名市民」

▲一名警員踩爆地上的黑氣球。（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

中共建政70周年閱兵式今（1）日登場，同時有香港網民早上發起「黑氣球活動」，號召早上7時在尖沙咀星光大道集合，並於8時開始唱歌，以及刺破黑氣球，表達香港人的不滿情緒。

綜合港媒報導，警方今日凌晨4時在紅磡暢通道南行車天橋底的停車場，截查了一輛私家車及兩輛貨車，隨後於車上搜出了多個黑色氣球，車內12名男女被帶回警署扣查，其中部分人士被上手銬。據悉，當時一打開車門，部份黑氣球已直接升空，飛到橋底位置。

由於今日是中共建政70周年，香港特區政府早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，同時警方也在尖沙咀海傍星光大道一帶戒備，截查部份身穿黑衣的市民。據悉，當時有一名頭戴黃色頭盔的長者被警員要求離開，甚至還有年輕人被要求將背包內所有的物品拿出來，供警方檢查。

此外，有市民昨晚9時報案稱，屯門青山灣泳灘有人聚集。事後，警方到場拘捕了2名少女，並依涉嫌「藏有工具可作非法用途」將其帶回警署，不過經調查，該事件雖與「示威物品」有關，但暫未確定是否與黑氣球活動是相連的。

據悉，在搜查期間，有警員踏破在地上的一顆黑氣球，隨後便有人在場高號「光復香港，時代革命」口號，而其中一名男子則以普通話高喊「中國加油，香港加油」回應，其後被警員勸離現場。