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成立專案小組釐清！　蘇貞昌：最快時間重建跨海橋樑

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記者徐政璿／台北報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右卻發生坍塌事件，警消人員目前仍在搶救中，現場有漁船遭到壓損。行政院長蘇貞昌下午在立法院備詢前表示，對於因而受到損害的漁民，都會給予合理的補償，也由交通部主責成立專案小組查明原因，查究相關責任，最短時間重新興建橋樑。

蘇貞昌表示，接獲通報後，各單位立即於現場搶救，包括警消、醫護、空勤和國防部水下工作隊，都進行第一時間搶救，目前已經救出10個人，都在各醫院醫護中，水下還有6個人，現在還在進行搶救，相關的原因尚未查明，如果有責任一定追究，現在最重要的就是減少損害。

蘇貞昌說，橋體斷落阻礙航道出入，對於相關漁船不能進出，一定在最快時間排除航道障礙，讓漁船能夠出海，已經出海的漁船要回來卸貨，會緊急啟用旁邊的商用碼頭提供漁民卸貨，對於因而受到損害的漁民，都會給予合理的補償，也由交通部主責成立專案小組查明原因，查究相關責任，最短時間重新興建橋樑。

消防署統計，截至13:00本案送醫10人(6菲律賓籍、3印尼籍、1本國籍(油罐車駕駛)，分別送博愛醫院、蘇澳榮民醫院、羅東聖母醫院)，另2名海巡人員輕傷送蘇榮醫院(救災時被纜繩割傷)，可能還有6人受困漁船，持續搜救中。 

▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▼蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會蘇貞昌施政總質詢 外交部長吳釗燮 行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

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