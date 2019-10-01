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母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

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▲▼母死子女陪葬！男嬰木乃伊500年後出土「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化。（圖／翻攝自twitter「LatestLY」）

▲男嬰遺體保存完整。（圖／翻攝自twitter「LatestLY」）

記者張靖榕／綜合外電報導

格陵蘭島因紐特人母親死後子女必須陪葬，以確保家人能共同渡到死後世界的文化，在一家8口的墳墓出土後得到「完整的」證明。格陵蘭國家博物館（Greenland National Museum）展出的4具木乃伊，身體保存得相當完好，能清楚看見皮膚、頭髮和指甲，其中一具男嬰木乃伊，皮膚甚至光滑得像打磨拋光過的木娃娃。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，格陵蘭2名獵人漢斯（Hans）及光佛德（Jokum Grønvold），於1972年前往西部海邊獵松雞的時候，無意間發現巨岩下的洞穴裡有兩座相鄰1公尺的墳墓。由於墳裡躺著的木乃伊保存非常完好，兩人決定通報警方。

這8具木乃伊分別為6名女性和2名男性，經鑑定後被認為在1475年下葬，其中3名女性是姊妹，年紀約在50歲左右，他們和自己的3名女兒（年齡介於18到30歲）一起下葬。共同陪葬的還有一名4歲大的男童和一名6個月大的男嬰。

8具遺體身上的衣物多達78件，包括海豹和馴鹿皮製成的皮毛衣，厚重保暖的衣物讓他們得以被保存下來。考古學家研究指出，所有的女性木乃伊生前的健康狀況都不佳，她們被驗出有腎結石、便秘等情況；其中4歲大的男孩也疑似患有唐氏症。

因紐特人相信兒女必須陪即將病逝的父母一起活活下葬，除了讓襁褓中的孩子能夠免除被獨留下來活活餓死的慘況，也為了確保一家人在死後世界也能團聚，而族群中也有活埋唐氏症小孩的文化。目前4具較為完整的木乃伊在格陵蘭國家博物館中展出。

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