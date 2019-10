母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

▲男嬰遺體保存完整。(圖/翻攝自twitter「LatestLY」)

記者張靖榕/綜合外電報導

格陵蘭島因紐特人母親死後子女必須陪葬,以確保家人能共同渡到死後世界的文化,在一家8口的墳墓出土後得到「完整的」證明。格陵蘭國家博物館(Greenland National Museum)展出的4具木乃伊,身體保存得相當完好,能清楚看見皮膚、頭髮和指甲,其中一具男嬰木乃伊,皮膚甚至光滑得像打磨拋光過的木娃娃。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)、《太陽報》(The Sun)報導,格陵蘭2名獵人漢斯(Hans)及光佛德(Jokum Grønvold),於1972年前往西部海邊獵松雞的時候,無意間發現巨岩下的洞穴裡有兩座相鄰1公尺的墳墓。由於墳裡躺著的木乃伊保存非常完好,兩人決定通報警方。

這8具木乃伊分別為6名女性和2名男性,經鑑定後被認為在1475年下葬,其中3名女性是姊妹,年紀約在50歲左右,他們和自己的3名女兒(年齡介於18到30歲)一起下葬。共同陪葬的還有一名4歲大的男童和一名6個月大的男嬰。

8具遺體身上的衣物多達78件,包括海豹和馴鹿皮製成的皮毛衣,厚重保暖的衣物讓他們得以被保存下來。考古學家研究指出,所有的女性木乃伊生前的健康狀況都不佳,她們被驗出有腎結石、便秘等情況;其中4歲大的男孩也疑似患有唐氏症。

因紐特人相信兒女必須陪即將病逝的父母一起活活下葬,除了讓襁褓中的孩子能夠免除被獨留下來活活餓死的慘況,也為了確保一家人在死後世界也能團聚,而族群中也有活埋唐氏症小孩的文化。目前4具較為完整的木乃伊在格陵蘭國家博物館中展出。

