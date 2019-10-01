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好奇心意外營救2石虎　怪手司機獲苗縣府表揚

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▲怪手司機游國福（右3），日前在公館鄉營救2隻幼石虎，獲縣長與新竹林管處，公開表揚並頒發獎金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲怪手司機游國福（右3），日前在公館鄉營救2隻幼石虎，獲縣長與新竹林管處，公開表揚並頒發獎金。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉1名游姓怪手司機（51歲），日前在公館鄉北河山區及時營救2隻幼石虎，不僅展現苗栗人認得石虎、更懂得保育的驕傲與善良本質，為保育石虎立下良好典範，獲縣長與新竹林管處長夏榮生，公開表揚並頒發獎金。

游國福表示，9月23日上午到公館鄉北河山區訪友途中，發現有狗朝著道路邊溝吠叫，警覺有異停車察看，赫然發現水溝有2隻小石虎，趕緊通報縣府農業處並送進動物防疫所暫時安置，及時拯救小石虎免於「犬殺」或「路殺」悲劇；被問到如何確認營救的是石虎時，更是驕傲且堅定說「我是苗栗人、我認得石虎」。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

遊還說，那時驅趕犬隻後發現水溝有2隻幼石虎，因其耳朵是圓的還有虎斑紋，且不會像貓喵喵叫，加上他童年就見過石虎刁走家裡的雞隻，當場幾乎就確認是2隻列為一級保育的小石虎，後經農業處確認是1公、1母大約3到4周大的幼石虎。他說，後來看到的都是慘遭路殺的石虎，這次能救到2隻活生生的小石虎，覺得「比中樂透還開心！」更沒想到營救石虎也能接受表揚。

縣長徐耀昌也表示，石虎路殺改善雖難以在短期內看到成效，但縣府團隊這方面始終不餘遺力，從先期成立自然生態保育科，一直到個體保護、建構友善環境動物廊道及草擬自治條例，乃至於辦理研究調查、減緩路殺設施措施及生態獎勵等，都持續進行中，相信經過一段時間後能看到更具體成效。而游國福的表現，是苗栗縣各界致力保育石虎的鐵證，也立下良好示範。

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