發射300多枚催淚彈清場！　港警929遊行共捕146人「最小12歲」

▲香港929遊行現場。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例市民9/29發起「全球反極權大遊行」，期間發生嚴重衝突，部分示威者在港鐵港島站附近多處縱火，隨後被港警壓制。據悉，港警當天分別發射了300多枚催淚彈及橡膠子彈平亂，共拘捕146人，其中最小年齡為12歲。

據明報報導，港警在9月28、29日共拘捕157人，其中29日就拘捕了146人，為6月至今當日拘捕最多人的一次。據悉，在這些被捕人士中，年齡介於12至53歲，其中有67人為學生，共佔43%。對此，港警則表示，學生比例高到讓人憂慮。

香港警方昨（9/30）日舉行例行記者會時指出，周六（9/28）共拘捕11人，發射4枚催淚彈；周日則拘捕146人，發射328枚催淚彈、306枚橡膠子彈、95枚布袋彈及79枚海棉彈。此外，港警也提到，示威者當時投擲了近百枚的汽油彈，其中約有50枚都是在金鐘一帶投擲。

▲9/29遊行衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

明報指出，在29日的示威遊行中，一名年紀最小的12歲男童當場被捕，原因是在銅鑼灣附近被警方截查，但卻未能及時出示身分證；事後，警方通知該名男童的家屬，其父母出示了男童的身分證，之後便獲無條件釋放。

據了解，香港「雨傘運動」9/28正好已滿5周年，民間人權陣線聯盟（民陣）號召當日晚間7時至9時，在金鐘添馬公園舉行「9.28 反抗威權 迎接黎明」集會。隔日（9/29），又有網友發起「全球反極權大遊行」，期間爆發嚴重衝突，有81被送至急診室。

香港醫管局表示，在周日（9/29）的各區衝突中，共81人被送往公立醫院急診室，包括東區醫院、瑪麗醫院、律敦治醫院及廣華醫院，傷者介於15至67歲之間；其中，眼部中彈的印尼女記者情况嚴重，留醫東區醫院，而另外45男12女狀況穩定、19男2女已出院、2男未知情况。