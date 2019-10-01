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沙國王儲談「哈紹吉之死」：我要承擔全部責任！　否認下令殺人

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▲沙烏地阿拉伯王儲、沙爾曼國王之子穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）稱要為哈紹吉之死負責。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）接受電視採訪時表示，身為國家領導人，要為記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的謀殺案「負起全部責任」，但是堅決否認下令殺人。哈紹吉的未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）認為，需要為此負責的「不只限於行兇的人」，批評王儲事發至今都在「耍純粹的政治花招」。

穆罕默德接受CBS採訪，在節目《60分鐘》上表示，這一件謀殺是「令人髮指的罪行」，「但是，我身為沙烏地阿拉伯的領導人，就要承擔全部的責任，尤其因為替沙烏地政府工作的人做出這些行為。」他堅稱，「絕對沒有」下令殺人，「（為沙烏地政府工作的）300萬人不可能每天向領導人，或者沙烏地政府的第二高位者每天匯報。」

▲▼已故記者哈紹吉的未婚妻簡吉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故記者哈紹吉的未婚妻簡吉茲。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》，簡吉茲批評，穆罕默德回應此案時，總是在「耍政治花招」。她說，非常希望王儲回答，未婚夫「為什麼被殺害？屍體在哪裡？謀殺的動機是什麼？」

華盛頓特區阿拉伯中心的執行董事賈山（Khalil Jahshan）向《半島電視台》提到，穆罕默德在採訪中的回答，是沙烏地政府「在公共關係上很好的實踐」，但是衍生的問題卻比回答的還要多，「這裡有一些法律的問題，是誰下令謀殺？他承認一部分沙烏地公民，也就是政府官員，犯下所謂『令人髮指的罪行』，但是誰下令的？如果不是他，會是誰？」

▲▼遇害的沙國記者哈紹吉生前最後音檔曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙國記者哈紹吉是《華盛頓郵報》專欄作家，數度批評沙烏地政權。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，哈紹吉是《華盛頓郵報》專欄作家，曾數度在文章中批評沙烏地阿拉伯政權。他2018年10月2日進入沙烏地駐土耳其領事館，領取結婚所需要的文件，卻遭沙烏地特務殺害、肢解，屍體至今仍然沒有尋獲。沙國政府目前已經起訴涉案的11人，並且秘密進行審判，但是目前仍然定罪任何一人。

聯合國報告指出，沙烏地阿拉伯必須為此承擔責任，並且調查王儲在其中扮演的角色。美國國會也表示，相信穆罕默德應該「為這起謀殺負責。」


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