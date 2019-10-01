友邦海地陷混亂「總統涉貪神隱」　反對派上街：人民開除了他

▲ 人民走上街頭，要求總統下台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

我國位在加勒比海的友邦海地近來局勢不穩，全國各地數百名示威者9月30日走上街頭抗議，響應反對派及反貪腐民兵，在街頭設置路障，要求涉貪的總統若弗内爾‧摩依士（Jovenel Moise）下台，燒毀幾處房屋及商店；警察向民眾發射催淚瓦斯，街上一片狼藉，已經有多人在抗爭中喪命。

首都太子港（Port-au-Prince）一群示威者試圖放火燒毀卡勒富爾機場（Carrefour Aeroport）一間警察局，也成功點燃一輛警車。警方對抗議者開槍，射傷一名當地電台記者。南部城市萊凱（Les Cayes）示威者燒毀該市南部一間警察局；國家電力公司EDH在當地的辦事處遭到洗劫。

此外，東北部城市利貝泰堡（Fort Liberte）有數百人早早走上街頭。其中一些人穿著特殊服裝走過小鎮，扛著一個覆蓋白布、以黑色十字架裝飾的棺材，上頭還寫下「再見，若弗内爾」（Goodbye Jovenel）。

▲▼ 警察投擲催淚瓦斯。（圖／路透）

數個反對派組織組成「重建海地聯盟」（Union to Rebuild Haiti），上月29日呼籲民眾舉行抗議活動。民主與民眾黨（Democratic and Popular Sector party）成員、律師米歇爾（Andre Michel）指出，「若弗内爾已經不再是總統；人民解雇了他，但人民必須動員起來。在我們建立臨時政府之前，路障必須越築越高，也必須動員更多人。」

反對派普遍認為，27日在全國各地展開的抗議活動取得成功。米歇爾對此則表示，「2019年9月27日，人民開除了他們的總統若弗内爾‧摩依士。他躲起來了，不再領導這個國家。」

抗議者指控，政府貪污導致通貨膨脹加劇，使得汽油供應減少，政府還欠了石油供應商1億美元鉅款。摩依士1年多前應國際貨幣基金組織（IMF）要求，決定中止燃料補貼。雖然他在暴力事件爆發後改變決定，但人民對他無力扭轉經濟及杜絕腐敗的失望之情與日俱增。

▲ 已經有多人在反總統示威中受傷或死亡。（圖／路透）

摩依士上月25日發表談話，試圖安撫憤怒的民心，也向反對派伸出橄欖枝，此後便杳無音訊。但他的談話反而激怒抗議者，引發至今為止最為暴力的示威。針對摩依士是否故意神隱，總統顧問則表示，總統依然領導這個國家。

另一方面，代理總理拉潘（Jean Michel Lapin）29日稍晚發布一系列政令，宣布了新的內閣名單，以領導財政部、公共規劃部、移民部、海外海地人以及旅遊部門。