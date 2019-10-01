杏仁哥直播猛嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏惟「16字突破盲點」喊：他是韓黑

▲杏仁哥怒批黃捷，「不尊重長輩」。（圖／翻攝杏仁哥Youtube）

地方中心／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷先前因在質詢時，對高雄市長大翻白眼，一戰成名，還被封為「白眼女神」！日前她質詢韓再度擦出火花，讓不少韓粉不滿，還遭飆罵「垃圾」，讓她決定提告。孰料，此舉卻讓鋼鐵韓粉「杏仁哥」相當不滿，開直播狂譙黃捷「不尊重長輩」。台灣基進黨員陳柏惟則在臉書上一句話酸爆杏仁哥，引發熱議。

黃捷日前質詢時，要求韓國瑜「好好回答，不要再講廢話」，引發韓粉不滿。有韓粉趁她出席鳳山區公所重陽敬老活動時，當場辱罵「垃圾」等不雅字眼，還作勢要打人。黃捷不堪受辱於29日前往鳳山分局提告。

但此舉卻讓挺韓五虎將之一的「杏仁哥」感到相當不滿，開直播怒嗆黃捷「不尊重長輩」，也有不少韓粉紛紛在直播留言區中狠批黃捷。對此，黃捷則回應，台灣的民主法治與年紀無關，年紀也無關是非對錯，即使是長輩對別人用不雅字眼辱罵，會有倚老賣老的感覺，且用年紀來壓人，等於沒有是非的觀念，也透露，針對直播底下的留言都有截圖存證。

▲時代力量高雄市議員黃捷遭韓粉辱罵「垃圾」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

杏仁哥的一席話，也讓台灣基進黨員陳柏惟感到相當不以為然，他看了新聞後，9月30日在臉書粉絲專頁上PO文，「蔡英文比韓國瑜大，看來杏仁祖是韓黑」，引發網友熱烈討論。

許多人紛紛在PO文下留言，「杏仁沒仁杏啦」、「感謝韓粉一直強烈助攻」、「那以後蔡總統罵韓國瑜，韓不能回嘴喔」，由於底下罵聲一片，陳柏惟接著回應，「留言呼籲理智啊，現場看杏仁哥也是正常正常」。

▲陳柏惟臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

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