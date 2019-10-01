　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杏仁哥直播猛嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏惟「16字突破盲點」喊：他是韓黑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 杏仁罵黃捷 。（圖／翻攝杏仁哥Youtube）

▲杏仁哥怒批黃捷，「不尊重長輩」。（圖／翻攝杏仁哥Youtube）

地方中心／綜合報導

時代力量高雄市議員黃捷先前因在質詢時，對高雄市長大翻白眼，一戰成名，還被封為「白眼女神」！日前她質詢韓再度擦出火花，讓不少韓粉不滿，還遭飆罵「垃圾」，讓她決定提告。孰料，此舉卻讓鋼鐵韓粉「杏仁哥」相當不滿，開直播狂譙黃捷「不尊重長輩」。台灣基進黨員陳柏惟則在臉書上一句話酸爆杏仁哥，引發熱議。

黃捷日前質詢時，要求韓國瑜「好好回答，不要再講廢話」，引發韓粉不滿。有韓粉趁她出席鳳山區公所重陽敬老活動時，當場辱罵「垃圾」等不雅字眼，還作勢要打人。黃捷不堪受辱於29日前往鳳山分局提告。

但此舉卻讓挺韓五虎將之一的「杏仁哥」感到相當不滿，開直播怒嗆黃捷「不尊重長輩」，也有不少韓粉紛紛在直播留言區中狠批黃捷。對此，黃捷則回應，台灣的民主法治與年紀無關，年紀也無關是非對錯，即使是長輩對別人用不雅字眼辱罵，會有倚老賣老的感覺，且用年紀來壓人，等於沒有是非的觀念，也透露，針對直播底下的留言都有截圖存證。

▲▼韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲時代力量高雄市議員黃捷遭韓粉辱罵「垃圾」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

杏仁哥的一席話，也讓台灣基進黨員陳柏惟感到相當不以為然，他看了新聞後，9月30日在臉書粉絲專頁上PO文，「蔡英文比韓國瑜大，看來杏仁祖是韓黑」，引發網友熱烈討論。

許多人紛紛在PO文下留言，「杏仁沒仁杏啦」、「感謝韓粉一直強烈助攻」、「那以後蔡總統罵韓國瑜，韓不能回嘴喔」，由於底下罵聲一片，陳柏惟接著回應，「留言呼籲理智啊，現場看杏仁哥也是正常正常」。

▲▼陳柏惟PO文。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

▲陳柏惟臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／3Q陳柏惟）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

不滿質詢抽籤！陳致中猛酸「沒必要這麼孬」...諷韓國瑜4關鍵字：混跑騙推

首度公開相挺！傅崐萁喊「我的兄弟」：盡力協助有心為台灣做事的韓國瑜

韓國瑜頒證書才伸手...她一見秒縮！滿臉歉笑「拒握」　網譏：死亡之握2.0

ET快訊
快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普捐1百萬救災
快訊／南方澳漁船「6人受困」搶救近7小時！救出已成冰冷屍體
1滴血破「19年前性侵少女懸案」！惡男DNA比對確認判刑13
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

南方澳大橋崩塌釀6死　費鴻泰問蘇貞昌：這3年來到底修了什麼？

習近平再提一國兩制　國民黨：堅決不接受

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

貿易戰致外資買超亞股力道減緩　上周僅台、陸與印度股市獲加碼

時力：確認陳雨凡已無參選意願　未來選務合作以「黨」進行對談

樂歪！韓粉自辦民調　「韓國瑜狂贏蔡英文20％」信心又回來了

快訊／還原現場！徐國勇替總統緩頰：訊息是依救災進度更新非口誤

習近平重申「一國兩制」　時力：請停止對台上下其手的干預

杏仁哥直播猛嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏惟「16字突破盲點」喊：他是韓黑

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

南方澳大橋崩塌釀6死　費鴻泰問蘇貞昌：這3年來到底修了什麼？

習近平再提一國兩制　國民黨：堅決不接受

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐1千萬、夏普社長戴正吳捐1百萬

貿易戰致外資買超亞股力道減緩　上周僅台、陸與印度股市獲加碼

時力：確認陳雨凡已無參選意願　未來選務合作以「黨」進行對談

樂歪！韓粉自辦民調　「韓國瑜狂贏蔡英文20％」信心又回來了

快訊／還原現場！徐國勇替總統緩頰：訊息是依救災進度更新非口誤

習近平重申「一國兩制」　時力：請停止對台上下其手的干預

杏仁哥直播猛嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏惟「16字突破盲點」喊：他是韓黑

2警員遇襲頭破血流！　向天空鳴「2槍實彈」示警

面對韓民調落後　曾永權：22縣市競選幹部都有勝選決心

巴黎直擊／RV打造粉紅色更衣間、巨星休息室　網美風場景讓超模可可羅恰狂拍

12強／13投手沒問題！唯一擔心先發　洪一中：可能假先發

新台幣收盤貶值0.3分　以31.045元兌1美元作收

嘉義店、新莊店也要開加油站了！好市多台灣新總經理出爐由趙建華接任

南方澳斷橋／新臺勝266號拖出！纜繩「超負荷崩斷」　驚險瞬間曝光

華映今提報大量解僱1900員工！加速處分資產　望年底前支付薪資與資遣費

國際液化石油氣上漲中油吸收　十月家用桶裝瓦斯凍漲

買家縮手！9月僅新北民眾最給力　買氣土城、板橋翻紅

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

颱風假放一半　柯P臉書2小時掉..

空拍影片曝光！白色Y字連接橋墩..

郭董布局立委　鎖定3連霸「嘉義..

李正皓笑韓養生選舉：高雄不是你..

李正皓：對韓國瑜多有指教　遭國..

韓國瑜爆年輕有兩發明「充氣皮箱..

韓粉主管問完對韓看法刷掉台大新..

楊秋興：逼迫韓朱配會害死國民黨

何韻詩潑漆案！王定宇：首腦最高..

潑漆案警界高層生氣了！祭出鐵腕..

庶民自救會批蔡英文　冒雨挺韓

李佳芬喊話：雲林要出一個總統！

韓國瑜公開政治獻金專戶

更多熱門

相關新聞

青年局揭牌遭踢館！韓國瑜：給我們祝福

高雄市青年局1日正式揭牌成立，高雄市長韓國瑜出席典禮時，顯得特別開心，不過就在連訪時間結束後，無黨籍立委參選人蘇博廷突然出現，拿著麥克風大喊「現場為什麼看不到年輕人在這個地方」，韓國瑜立即上前回擊「當我們認真做，給我們一點祝福」。

韓國瑜爆年輕有兩發明「充氣皮箱、風力帶動汽車」

直播／國民黨大船沈海 若無逆襲大招2020恐必敗

青創基金100億跳票？韓國瑜斥：雞蛋裡挑鋼筋

陳水扁嗆韓國瑜：君要扁死，扁不得不死

關鍵字：

黃捷杏仁哥韓黑陳柏惟長輩韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面