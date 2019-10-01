快訊／中共建政70周年大會登場！習近平：堅持「一國兩制，和平統一」

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝CCTV+）

記者朱世凱／綜合報導

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」今（1）日上午在天安門廣場展開，包括閱兵儀式和群眾遊行等。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平也出席了典禮並發表重要講話，「我們要堅持『一國兩制，和平統一』的方針，保持澳門，香港繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

習近平也說，「70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」

他接著表示，「前進征程上，我們要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。中國人民解放軍和人民武裝警察部隊要永保人民軍隊性質、宗旨、本色，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護世界和平。」

▼中共建政70周年大會。（圖／記者任以芳攝）

據悉，慶祝大會開始時，鳴放了56門禮砲70響轟鳴，代表56個民族和象徵中華人民共和國成立70周年；習近平在奏唱中國國歌後，再乘坐檢閱車穿過金水橋，離開天安門城樓，進入長安街進行檢閱，完成檢閱後再進行分列式閱兵。

陸媒曾指，這次閱兵是中共歷年來規模最大的一次，參與者達1.5萬人，陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊等新型武器裝備都將亮相接受檢閱。閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘，閱兵式方面，受閱部隊將在長安街列陣；分列式方面，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

閱兵亮點包含首次有女性將領徒步受閱、女隊員首次掛槍、武警女兵首次亮相閱兵場等；另外，號稱最大射程可達14000公里的「東風-41」導彈是否亮相，也成為外界關注的焦點。