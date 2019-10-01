摩洛哥記者「墮胎」入獄1年　當局被批「政治審判」噤聲異議

▲摩洛哥記者蕾索妮被指控非法墮胎，民眾聚集在法院外抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

摩洛哥28歲記者蕾索妮（Hajar Raissouni）遭指控「非法墮胎」，被判入獄服刑1年，未婚夫阿拉敏（Rifaat al-Amin）與相關醫療人員都被判刑。她堅稱因內出血才就醫，政府「捏造」罪名，只為執行「政治審判」。輿論認為，蕾索妮因報導國家北部動亂，受到當局刁難。

蕾索妮與阿拉敏8月31日在首都拉巴特（Rabat）一間診所外被捕，因「非法墮胎以及婚外性關係」被裁定1年有期徒刑，未婚夫也被指為共犯，判處相同刑期。醫師貝爾克西斯（Mohammed Jamal Belkeziz）與2名醫療人員隨後被拘留，他們承認對病患執行「移除血塊」的緊急醫療程序，面臨入獄2年的懲罰。

▲蕾索妮稱，從來沒有墮胎，批評政府捏造罪名。（圖／路透）

蕾索妮表示，當時因為內出血就醫，從來沒有墮胎，此事件是一場「政治審判」，也從獄中寫信，批評政府「捏造」指控。她透露，曾有警察針對其報導內容與家庭生活進行質詢。據了解，這名記者在獨立媒體《每日新聞》（Akhbar al Yaoum）工作，因報導北部動亂聞名於摩洛哥。

蕾索妮的律師薩德庫（Muhammad Sadkou）批評判決是「倒退」的，也意味著摩洛哥政府主張尊重國際公約，保障權利和自由，只是「與現實無關的謊言。」另一名律師馬魯利（Abdelmoula El Marouri）也向《路透社》說，所有醫療與法律證據都顯示，蕾索妮根本沒有墮胎，應該被無罪釋放，「我們對於這個判決感到非常震驚。」

蕾索妮的律師堅持，將會繼續上訴。檢察官則強調，這間診所早就因為執行違法墮胎而被警察盯上，與記者工作無關。

▲輿論認為，摩洛哥當局不滿蕾索妮報導北部動亂，因此刁難。（圖／路透）

綜合《衛報》、BBC報導，輿論認為，摩洛哥政府以國家力量公共羞辱蕾索妮，意在勸退人民不要做出類似行為，批評政府。克隆尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）分支組織「審判觀察」（TrialWatch）指出，此案的「證據無法支持指控，具有不公平、懲罰性程序的特徵。」

摩洛哥婦權組織Masaktach成員賴伊絲（Loubna Rais）指出，女性最容易面臨這種不正義的判決，仍需為了個人自由、身體和私生活的權利奮鬥，「我們都很清楚，這只是噤聲記者言論自由，還有女性身體自主權的藉口。」

據了解，墮胎在摩洛哥是違法行為，除非婦女性命受到威脅，才可以執行手術，而且還須獲得丈夫同意，但是，每天仍有多達800件人工流產案例。根據無國界記者（Reporters sans frontières）的新聞自由指數，摩洛哥在180國中名列第135名。



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