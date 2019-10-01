呷營養問對人給你健康呷百二　社區營養推廣楠西分中心啟動

▲台南市衛生局副局長黃文正，歡迎有需要的民眾前往楠西區衛生所，讓您「呷營養問對人」，一同養成均衡飲食之健康習慣，健康呷百二。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市楠西區性屬偏鄉，65歲以上長者比例為22.67％，為持續提升社區長者獲得均衡營養，經多方評估後，認為楠西區衛生所為當地衛政中心，且具有高齡友善空間，衛生局特於楠西衛生所設立社區營養推廣楠西分中心。

衛生局指出，為讓社區民眾更加了解如何於日常生活中落實「吃的下」、「吃的夠」、「吃的對」及「吃的巧」三好一巧的健康均衡飲食，邀請楠西區民眾共32名參加養肌防老-增肌補體力的營養講座，藉由營養師淺顯易懂的講解，讓民眾了解肌少症的成因，及該如何攝取充足蛋白質等營養觀念，並以常見的茶碗蒸料理為例子，分享加入香菇、雞肉等食材就能製作出含有優質蛋白質的餐點，且營養師還帶領參與民眾於楠西區衛生所內示範廚房實際烹煮，讓民眾了解在家也能簡單製作出均衡營養料理。

「社區營養推廣楠西分中心」揭牌儀式邀請台南市衛生局副局長黃文正、楠西區衛生所護理長以及楠西區民眾共同參與，揭牌儀式後將於每週四有專業營養師提供營養諮詢服務（下午2時至4時30分），依據民眾需求給予介入及衛教，同時也協助楠西區關懷據點供餐輔導，期望藉由營養師實際輔導，為關懷據點民眾的健康把關。