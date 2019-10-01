　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

呷營養問對人給你健康呷百二　社區營養推廣楠西分中心啟動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市衛生局副局長黃文正，歡迎有需要的民眾前往楠西區衛生所，讓您「呷營養問對人」，一同養成均衡飲食之健康習慣，健康呷百二。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局副局長黃文正，歡迎有需要的民眾前往楠西區衛生所，讓您「呷營養問對人」，一同養成均衡飲食之健康習慣，健康呷百二。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市楠西區性屬偏鄉，65歲以上長者比例為22.67％，為持續提升社區長者獲得均衡營養，經多方評估後，認為楠西區衛生所為當地衛政中心，且具有高齡友善空間，衛生局特於楠西衛生所設立社區營養推廣楠西分中心。

▲台南市衛生局副局長黃文正，歡迎有需要的民眾前往楠西區衛生所，讓您「呷營養問對人」，一同養成均衡飲食之健康習慣，健康呷百二。（圖／記者林悅翻攝）

衛生局指出，為讓社區民眾更加了解如何於日常生活中落實「吃的下」、「吃的夠」、「吃的對」及「吃的巧」三好一巧的健康均衡飲食，邀請楠西區民眾共32名參加養肌防老-增肌補體力的營養講座，藉由營養師淺顯易懂的講解，讓民眾了解肌少症的成因，及該如何攝取充足蛋白質等營養觀念，並以常見的茶碗蒸料理為例子，分享加入香菇、雞肉等食材就能製作出含有優質蛋白質的餐點，且營養師還帶領參與民眾於楠西區衛生所內示範廚房實際烹煮，讓民眾了解在家也能簡單製作出均衡營養料理。

▲台南市衛生局副局長黃文正，歡迎有需要的民眾前往楠西區衛生所，讓您「呷營養問對人」，一同養成均衡飲食之健康習慣，健康呷百二。（圖／記者林悅翻攝）

「社區營養推廣楠西分中心」揭牌儀式邀請台南市衛生局副局長黃文正、楠西區衛生所護理長以及楠西區民眾共同參與，揭牌儀式後將於每週四有專業營養師提供營養諮詢服務（下午2時至4時30分），依據民眾需求給予介入及衛教，同時也協助楠西區關懷據點供餐輔導，期望藉由營養師實際輔導，為關懷據點民眾的健康把關。

ET快訊
南方澳大橋坍塌　油罐車掉落起火！濃煙狂竄20人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

呷營養問對人給你健康呷百二　社區營養推廣楠西分中心啟動

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震　深度14.2公里　網：超大嚇死

味全龍國際交流賽　11/9、11/10嘉義市棒球場熱力開打

成大校園登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌！

快訊／未達標！宜蘭10/1照常上班上課　但有「例外」

台61線苗栗通霄段「區間測速」啟用　宣導後12月1日正式開罰

嘉市道安宣導開跑　學習搭乘大眾運輸工具

花蓮太極拳好手眾多　總統盃錦標賽獲團體及個人冠軍

登高鳥瞰發現可疑！1人不時進出樹林　巡山員眼尖緝獲山老鼠

「我要結婚、終結單身」醒目招牌　直接訴求想婚很進步

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

米塔暴風圈擴大成中颱強逼！全台灣30日「停班停課」懶人包

呷營養問對人給你健康呷百二　社區營養推廣楠西分中心啟動

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震　深度14.2公里　網：超大嚇死

味全龍國際交流賽　11/9、11/10嘉義市棒球場熱力開打

成大校園登革熱群聚疫情已掌控　請民眾勿恐慌！

快訊／未達標！宜蘭10/1照常上班上課　但有「例外」

台61線苗栗通霄段「區間測速」啟用　宣導後12月1日正式開罰

嘉市道安宣導開跑　學習搭乘大眾運輸工具

花蓮太極拳好手眾多　總統盃錦標賽獲團體及個人冠軍

登高鳥瞰發現可疑！1人不時進出樹林　巡山員眼尖緝獲山老鼠

「我要結婚、終結單身」醒目招牌　直接訴求想婚很進步

「聖德專案」再出訪！陳建仁10日代表蔡英文訪教廷鞏固邦誼

出席青年局揭牌遭踢館！　韓國瑜臉一沉：認真做給我們一點祝福

快訊／中共建政70周年大會登場！習近平：堅持「一國兩制，和平統一」

推立委避開「柯友」？柯文哲：覺得不錯的就不會推人對打

又更新了！蘋果iOS 13.1.2 釋出　修正iCloud備份、相機App和藍牙等問題

南方澳大橋坍塌「至少20傷」！油罐車掉落起火...濃厚黑煙狂竄　3漁船壓損

畢爾表態願意參加奧運　明年不打算生孩子了

日職／山口俊央聯投手三冠王　大野雄大逆轉奪防禦率王

多圖／壓垮魚船瞬間曝光！南方澳跨海大橋崩塌「全區停電」　鄉民擠爆港邊

林書豪最愛對Kobe飆38分那戰　「從小就討厭洛杉磯特別是湖人」

地方熱門新聞

快訊／高雄六龜1：12發生規模..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

即／宜蘭10/1照常上班課　但..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

味全龍國際交流賽嘉義市開打

「我要結婚、終結單身」招牌　很..

成大校園登革熱群聚疫情已掌控

巡山員眼尖逮獲山老鼠

台61線區間測速啟用　12/1..

宜縣府：復興國中無米塔颱風災損

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

10/1起潭雅神園道禁電動自行..

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝..

男遭前女友教唆凌虐「手腳斷」丟..

更多熱門

相關新聞

罵寡婦「害老公過世」！男判賠6萬

新北市一名郭姓退休老師與社區內的林姓女鄰居吵架，先前由於妻子就和林女槓上，又因管委會事務起衝突，他指著丈夫過世的林女大罵「又老又醜的老女人」、「妳先生會過世都是妳造成的」等，林女憤而提告。新北地院依恐嚇危害安全罪處郭拘役50日；得易科罰金；民事部分，高等法院判應賠償賠6萬元慰撫金。

健康存摺才是最佳資產

管委會禁「自家陽台抽菸」掀2派論戰

「壓力顏色圖像」台灣民眾可以體驗了

小時覺得噁！長大才懂「營養爆表蔬菜」Top10

關鍵字：

營養健康呷百二社區楠西

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石頭」　市價竟高達1759萬

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面