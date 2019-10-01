「聖德專案」再出訪！陳建仁10日代表蔡英文訪教廷鞏固邦誼

▲總統蔡英文與副總統陳建仁。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

副總統陳建仁將再次代表總統蔡英文，赴我歐洲唯一友邦教廷訪問。外交部政務次長謝武樵1日上午於總統府召開記者會說明出訪事宜，陳建仁這次代表蔡英文出訪專案名稱「聖德專案」，預計10日晚間出發、15日返抵國門，在教廷停留4天3夜，盼進一步增進台灣與教廷的互動以及邦誼。

陳建仁上一次出訪教廷是2018年10月，在教廷和大陸簽署「主教任命協議」後，各界關注中梵外交進展，因此他率團前往參加封聖典禮，還當面邀請教宗來台訪問。當時專案名稱為「聖誼專案」，意思為陳建仁擔任特使參與封聖典禮，深化台梵邦誼。

此次出訪名稱訂為「聖德專案」，訪團成員包含副總統陳建仁及其夫人、外交部政務次長謝武樵，以及相關必要隨行成員，共計11人。謝武樵說明，行程將於10日晚間出訪、15日返抵國門，共計在教廷停留4天3夜，行程皆由教廷方面安排。

謝武樵表示，這次出訪的重點行程在13日出席教廷的封聖典禮。「封聖典禮」為教廷極為重要之典禮，陳建仁出席亨利紐曼樞機主教、萬尼尼修女、曼其迪揚修女、杜思修女、貝斯女士等先人之封聖典禮，代表總統蔡英文表達對先人之崇高敬意，同時也進一步增進與教廷之邦誼。

此外，針對教廷方面11月將訪亞洲，是否安排來台行程，謝武樵回應，目前為止教廷只會拜訪泰國與日本，外交部會持續掌握，陳建仁每次見到教宗也都有代表總統轉達邀請之意。是否能接受教廷同時與我及中國大陸保持邦誼，謝武樵說，我國會持續與教廷強化各方面合作，與我邦交相當穩固，也希望天主教能在中國大陸享受到應有的自由民主。

▼外交部政務次長謝武樵。（圖／記者蔣婕妤攝）

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配