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「Google第一」能量大師起底！透視看穿女學員乳房…身分起底　跨界聲療發大財

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圖、文／鏡週刊

現代人各種文明病纏身，也因此讓不肖分子創造許多奇特的「民俗療法」，蠱惑民眾消費，本刊日前接獲爆料，指一名大學兼任講師許台融，自稱是Google搜尋排名第一的大師，隱身在台中南屯區某大樓內，聲稱能用古箏、頌缽等器物進行「聲波療法」，傳送宇宙能量療癒宿疾，2天課程費用高達數萬元，記者親自體驗其離譜課程！

 ▲許台融（右）將大缽放在學員頭頂與腳下敲擊，聲稱發出的音波能療癒疾病。（圖／鏡週刊提供，下同）

最近網路瘋傳台中有位自稱能接收宇宙能量的「大師」許台融，可藉由音波將宇宙能量傳送到人體療癒宿疾，甚至宣稱有學員因膝蓋植入鋼釘不能彎曲，經他處理後行動如常，簡直比有執照的中西醫還神，因此被學員尊稱為「能量大師」。
自稱能量大師的許台融端坐頌缽後，向學員講解疾病產生原理。

為一探真偽，記者報名參加許台融開授原價6,000元、體驗價699元的「能量療癒與磁場淨化體驗課程」，一進入位在台中南屯、約莫20坪的工作室，工作人員不斷催促記者簽到，並要求加入通訊軟體群組及繳費。之後，工作人員拿出一張紙，要記者寫下年籍資料，並列舉健康問題，還熱心提醒可以多寫幾個才不吃虧。

臉書粉專上po有學員因無法將手舉直，但經許男調整後已慢慢恢復的照片。（翻攝臉書）
除了治療疾病外，許台融的能量課程竟還暗示對女性有美白、護膚的效果。（翻攝臉書）

工作室內放了十幾個金屬製大缽，只見理著平頭的許男端坐在大缽後方緊閉雙眼、念念有詞，認真扮演「大師」角色。記者詢問是否當場就可治癒宿疾？本來閉目養神的許男，突然厲言疾色地說：「我們不是醫療機構！」似乎想藉此閃避醫療法規。

課程一開始，許台融要所有學員躺下，接著關燈播放輕音樂，說這樣能去除負面能量，約莫1小時後，許男開始端坐在學員前面「隔空比劃」，進行「能量體檢」。

一陣比劃後，他會告訴學員身上哪個器官出了問題，記者直擊他斬釘截鐵地對一名女學員說：「妳長了乳癌！」女學員訝異詢問許男怎麼知道？許反問：「妳怎麼知道，妳自己也知道？在右邊！」

工作室內擺滿了大小不一的缽，許台融表示這些缽都是用貴重金屬製造。

女學員明白表示，她胸部確有不舒服，但經西醫檢測二次都沒驗出癌細胞，才會來找許男詢問。此時許男得意的對女學員說「我還可以告訴你在哪個位置，妳們在我面前都是透明的，穿衣服的功能只是保暖。」

本刊調查，許台融曾擔任導遊，口才極佳，出過旅遊書籍，之前是中興大學外文系進修學士班講師，主講導遊、旅遊相關課程，如今跨界成為能量大師，利用民眾恐懼疾病的心理弱點，藉此打造自身金山銀山，實在相當可惡！


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