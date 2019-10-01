快訊／南方澳跨海大橋斷坍「目前原因不明」　蘇貞昌：9人落海已救7人

記者徐政璿／台北報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右卻發生坍塌事件，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救中，現場有漁船遭到壓損。行政院長蘇貞昌在立法院備詢時表示，目前原因仍不明，交通部長林佳龍和內政部長徐國勇已經趕往現場。

蘇貞昌表示，宜蘭消防局通報，1日上午9時34分宜蘭南方澳跨海大橋斷裂，有漁船受損，9人掉入海中目前已救起7人，立刻啟動救助機制，持續搜救中，盡量減少損害。

至於跨海大橋斷裂原因，蘇貞昌說，目前原因仍不明，第一時間減少損害，責任相關後續會最快時間了解。

根據宜蘭縣政府消防局通報：09:30「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，3艘漁船遭壓毀，目前已救起10人(重傷6人送博愛醫院、輕傷4人送蘇榮醫院)，持續搶救中。

▲南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

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