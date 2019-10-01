無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

▲ 北韓常駐聯合國代表金星發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

第74屆聯合國大會日前於紐約聯合國總部展開，北韓常駐聯合國代表金星當地時間9月30日於一般性辯論發表演說指出，「北韓與美國協商將成為機會之窗還是觸發危機的契機，端看美國的決定」，再度施壓美方，要求其提出協商的「新方法」。

《韓聯社》分析，無核化實務協商重啟前夕，兩國間不斷隔空較勁，而金星此言是為要求美國轉換態度。儘管他演說中對美國總統川普（Donald Trump）隻字未提，但譴責美國敵對政策等批判美方的力道加重，一方面也敦促履行2018年於新加坡簽署的川金會共同聲明。

金星演說時表示，「鞏固朝鮮半島和平與安全及促進發展的關鍵是去年6月新加坡歷史性的朝美首腦峰會及徹底履行會談協議簽署的朝美共同聲明。」他指責，共同聲明簽署至今已經超過1年，北韓與美國關係沒有進展，朝鮮半島也尚未脫離緊張局勢加深的惡性循環，全都得歸咎於美國不合時宜的對北韓敵對政策，以及政治、軍事上的挑釁行為。

金星還提到，領導人金正恩此前曾在施政演說中表示，美國必須放棄目前的協商方法，提出「新方法」與北韓談判，他也將保持耐性，關注美國日後的行動，意即只要美國找到雙方都能接受的新方法，北韓就願意重回談判桌。

北韓外務相李勇浩2018年於聯大發表演說時曾提及無核化，但金星30日並未提起。川金會共同聲明第3條明示「努力使朝鮮半島完全無核化」，但金星要求美國履行的部分僅聚焦第1條的建立北韓及美國關係和第2條的建立朝鮮半島和平體制。

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