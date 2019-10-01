　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓常駐聯合國代表金成。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓常駐聯合國代表金星發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

第74屆聯合國大會日前於紐約聯合國總部展開，北韓常駐聯合國代表金星當地時間9月30日於一般性辯論發表演說指出，「北韓與美國協商將成為機會之窗還是觸發危機的契機，端看美國的決定」，再度施壓美方，要求其提出協商的「新方法」。

《韓聯社》分析，無核化實務協商重啟前夕，兩國間不斷隔空較勁，而金星此言是為要求美國轉換態度。儘管他演說中對美國總統川普（Donald Trump）隻字未提，但譴責美國敵對政策等批判美方的力道加重，一方面也敦促履行2018年於新加坡簽署的川金會共同聲明。

金星演說時表示，「鞏固朝鮮半島和平與安全及促進發展的關鍵是去年6月新加坡歷史性的朝美首腦峰會及徹底履行會談協議簽署的朝美共同聲明。」他指責，共同聲明簽署至今已經超過1年，北韓與美國關係沒有進展，朝鮮半島也尚未脫離緊張局勢加深的惡性循環，全都得歸咎於美國不合時宜的對北韓敵對政策，以及政治、軍事上的挑釁行為。

金星還提到，領導人金正恩此前曾在施政演說中表示，美國必須放棄目前的協商方法，提出「新方法」與北韓談判，他也將保持耐性，關注美國日後的行動，意即只要美國找到雙方都能接受的新方法，北韓就願意重回談判桌。

北韓外務相李勇浩2018年於聯大發表演說時曾提及無核化，但金星30日並未提起。川金會共同聲明第3條明示「努力使朝鮮半島完全無核化」，但金星要求美國履行的部分僅聚焦第1條的建立北韓及美國關係和第2條的建立朝鮮半島和平體制。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
南方澳跨海大橋倒塌關鍵曝！前1秒吊索斷裂　把整座橋拉下去
快訊／空拍影片曝光！南方澳跨海大橋坍塌　白色Y字連接橋墩斷裂
快訊／Uber宣布轉變營運模式！以平台身分服務「多元化計程車
斷裂墜海10秒影片曝！南方澳大橋坍塌　油罐車「差1秒駛出橋」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

英相強生上任2個月立刻面臨「不信任投票」！最快可能本周下台

母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

就在終點線前！美選手跑完50K「閃電落下」擊中亡　主辦：會列為完賽…

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

全球皇室身價曝光！泰王「1.33兆」獲最富有寶座　比英女王有錢80倍

無核化協商成敗全看美國　北韓駐聯合國代表：沒進展都是美國的錯

英相強生上任2個月立刻面臨「不信任投票」！最快可能本周下台

母死子女陪葬！500年男嬰木乃伊「光滑像娃娃」　曝因紐特人獨特文化

南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

就在終點線前！美選手跑完50K「閃電落下」擊中亡　主辦：會列為完賽…

何韻詩潑漆案2嫌聲押失敗　北檢不服提抗告！另7嫌今送辦

111學年度學測、分科測驗加入混合題　但考試時間不變「題數減少」

南方澳大橋坍塌前！凌晨3.8震「南澳震度4級」　交部急成立應變小組

發射300多枚催淚彈清場！　港警929遊行共補146人「最小12歲」

中職直播／悍將背水一戰力阻兄弟封王　班華德對萊福力

南方澳大橋坍塌曝安全隱憂　柯志恩：全台橋樑維修率僅75%

當歸雞湯免費喝到飽！三重新開便當店「脆皮雞腿飯超酥、雞肝超入味」

柔派摺疊手機動手玩：超有新鮮感、但是機身很重

大牛卡水溝動彈不得眼眶泛淚　警消出動吊車「前中後3繩套」救起

衣櫃出現海量「米狀顆粒物」！　網曝超噁真相：連專業師傅都不想清

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石..

Forever 21聲請破產　..

手機放枕頭旁充電　哈薩克少女被..

印度大象遭火車撞！「腹、腿綻開..

伯朗咖啡進攻北韓！售價48元

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

川普「中國生日快樂」：我們會贏

11月遊日注意！JR山手線部分..

日少女失蹤13年　一驗白骨：近..

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

即／智利6.8大地震　尚未發海..

他下巴長瘤「想靠禱告痊癒」　2..

阻中企在美上市？　白宮：假新聞

更多熱門

相關新聞

50K長跑終點前　美男遭落電擊中亡

美國堪薩斯州（Kansas）日前舉行一場50公里長跑競賽，不料，一名33歲選手史坦利（Thomas Stanley）正要衝過終點線時，遭閃電擊中，急救仍不治。主辦單位表示，仍會將史坦利列入完賽選手。

傳訊男同學遭公開性向　少年輕生

比特犬救小主人　肉身壓毒蛇被咬亡

握有通烏證據　川普私人律師被傳喚

阻中企在美上市？　白宮：假新聞

關鍵字：

無核化聯合國大會北美要聞日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

快訊／高雄六龜1：12發生規模4.4地震

小玉「9月沒達標退出YouTube」：我們失敗了

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面