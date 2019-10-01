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就在終點線前！美選手跑完50K「閃電落下」擊中亡　主辦：會列為完賽…

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▲▼Thomas Stanley長跑競賽正要過終點線，被閃電擊中死亡。（圖／翻攝自YouTube／Ashley Stanley）

▲史坦利妻子說，這是她最喜歡的照片之一。（圖／翻攝自Facebook／Ashley Stanley）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國堪薩斯州（Kansas）日前舉行一場50公里長跑競賽，不料，一名33歲選手史坦利（Thomas Stanley）正要衝過終點線時，遭閃電擊中，急救仍不治。主辦單位表示，仍會將史坦利列入完賽選手。

綜合外電報導，史坦利28日參加位於麋鹿城州立公園（Elk City State Park）的FlatRock越野長跑比賽，一路堅持硬撐，終於剩下不到0.4公里距離，要準備衝刺突破終點線時，一道閃電打下，竟準確擊中史坦利。

突如其來的意外嚇壞現場主辦單位及跑者，主辦單位請來醫師為史坦利進行CPR，接著要求選手們離開暴風雨範圍，圍觀人群則被車輛送往終點線，希望將傷害降到最低。雖然最後沒有其他人受傷，但史坦利仍不治，時間約為下午2時15分。

競賽活動總監卡羅琳羅賓森（Carolyn Robinson）表示，當天比賽一開始，天氣相當晴朗，之後突然降下一陣小型暴風雨，閃電就擊中史坦利。主辦單位則表示，雖然史坦利沒有衝過終點線，但已經完成所有行程，會將他列為完賽選手，並在104名選手中排名第11名，由他的妻子代為領取獎牌。

史坦利的親友們則說，他真的是一個好丈夫、好父親及好朋友，熱愛長跑，也喜歡克服困難的耐力挑戰，一直將他的熱情用在跑步及家庭身上。

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