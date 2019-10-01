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日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

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▲▼大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲日本今起實施10%消費稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者林瑩真／編譯

日本10月1日起調漲消費稅，幾乎所有商店都在凌晨更改標籤，交通公司也紛紛更改價目表。推特上開始出現對於增稅的反應，不少網友表示「一想到增稅就心情沉重」、「要開始節約了啊」。

綜合日媒報導，針對此次將消費稅從8%調漲至10%，除了食品類外帶可維持8%外，日本政府開始實施非現金支付，在中小型商店可享有5%點數回饋，大型連鎖加盟店（如超商）則是2%。

1日是實施新消費稅的第一天，讓各界聲音不斷。商家雖支持消費稅調漲，但要應對電子支付、外帶或內用等情況的不同稅金，加上結帳系統更改，造成情況混亂，還必須通宵將價格標籤改過一遍。

對此，日本人則在推特上抱怨，「一想到增稅就心情沉重」、「增稅對家庭來說根本是地獄」、「增稅在家庭的影響逐漸明顯」；另外也有「必須要進一步加強節約了」、「因為增稅，還必須在家庭收支簿上面記錄」的反應。

另一方面，也有人抱怨算稅率十分複雜，又分外帶、內用，「萬一說外帶，之後又想在店裡吃該怎麼辦？」還有民眾要求，將增稅的金錢流向說明清楚，「要確實用在醫療、教育跟福利上啊」、「如果增稅是真的沒辦法，但也削減議員來改革吧」。

食品類稅率複雜，如飲料（含酒精濃度不到1%的調味料、無酒精成分啤酒、甘酒）適用8%，酒類不適用；蔬菜、肉品等生鮮食品，以及速食麵、零食等加工品也適用8%，但面紙等日常生活雜貨不適用；餐飲或超商內用算10%，外帶或邊走邊吃算8%；餐點外送算8%、廚師到府外燴算10%；定期訂閱報紙算8%，但車站買報紙、電子版皆算10%。

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