南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

▲南極洲阿梅里冰架（Amery Ice Shelf）分離出3150億噸冰山。（圖／翻攝Twitter@StefLhermitte）

記者吳美依／綜合外電報導

科學家26日透過衛星影像發現，南極洲的阿梅里冰架（Amery Ice Shelf）發生崩解，分離出一塊面積1636平方公里、含有3150億噸的冰山，目前被取名為D28。斯克里普斯海洋研究所的教授芙里克（Helen Fricker）表示，D28是超過50年以來最大的冰山，但此現象是冰架的正常循環，與氣候變遷無關，「雖然南極洲有許多值得關注的地方，但是目前沒有理由對這個冰架特別警覺。」

根據澳洲南極署（The Australian Antarctic Division），D28冰山厚度大約210公尺，含有3150億噸的冰，可能會被近岸流與風力吹到西方，好幾年以後才會融化。冰川學家芬茲（Ben Galton-Fenzi）解釋，冰解不會直接影響海平面高度，因為冰架已經在漂浮當中，「很像是一杯水中的冰塊。」他指出，比較有趣的是，冰架失去冰後，溶化速度以及冰川從大陸流出的速度都會受到影響。

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《衛報》報導，科學家早已觀察到這一次崩解，並以幼童「鬆動的牙齒（Loose Tooth）」比喻D28。芙里克教授2002年曾預測，可能會發生在2010年至2015年間，「我看到這一次的冰解非常開心，我們知道這件事情終究會發生，讓我們一直保持警惕的是，它並不完全發生在我們預期的地方。」她強調，根據1990年起的衛星數據，阿梅里冰架與周遭環境保持平衡，此事件與氣候變遷沒有關係。

澳洲南極署承諾，將會密切觀察阿梅里冰架，注意船運或者環境是否因此受到影響，部門科學家已經在該地區安裝相關儀器，持續追蹤監視。

根據BBC，阿梅里冰架是南極洲第三大冰架，為南極洲東部最重要的排水渠道。它是冰川從陸地流入海洋的延伸，冰山從冰川上崩解、流入海中，藉此與上游的降雪保持平衡。



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