南極洲3150億噸冰山崩解…50年來最大　科學家：無關氣候變遷

▲南極洲阿梅里冰架(Amery Ice Shelf)分離出3150億噸冰山。(圖/翻攝Twitter@StefLhermitte)

記者吳美依/綜合外電報導

科學家26日透過衛星影像發現,南極洲的阿梅里冰架(Amery Ice Shelf)發生崩解,分離出一塊面積1636平方公里、含有3150億噸的冰山,目前被取名為D28。斯克里普斯海洋研究所的教授芙里克(Helen Fricker)表示,D28是超過50年以來最大的冰山,但此現象是冰架的正常循環,與氣候變遷無關,「雖然南極洲有許多值得關注的地方,但是目前沒有理由對這個冰架特別警覺。」

根據澳洲南極署(The Australian Antarctic Division),D28冰山厚度大約210公尺,含有3150億噸的冰,可能會被近岸流與風力吹到西方,好幾年以後才會融化。冰川學家芬茲(Ben Galton-Fenzi)解釋,冰解不會直接影響海平面高度,因為冰架已經在漂浮當中,「很像是一杯水中的冰塊。」他指出,比較有趣的是,冰架失去冰後,溶化速度以及冰川從大陸流出的速度都會受到影響。

