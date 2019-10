美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

▲彭學華遭控間諜,涉嫌把國安機密交給中國。(圖/翻攝自美國司法部)



記者丁維瑀/綜合報導

美國司法部9月30日說明,56歲的美籍華裔男導遊彭學華(Edward Peng)涉嫌從事間諜活動,把機密資訊交給中國國家安全部(MSS)。彭男上月27日在加州海沃德(Hayward)被逮捕,於聽證會上遭法官拒絕保釋申請。

綜合《英國廣播公司》、《美聯社》報導,美國聯邦檢察官安德森(David L. Anderson)在加州舊金山表示,彭男被控非法提供涉及國安的機密訊息給中國官員,他本身從事導遊一職,專門替中國學生與遊客服務。

安德森形容,彭男結合古老的間諜技術與現代科技,「今日公布的指控是一個難得的機會,讓我們能窺見中國為了從美國獲取國家安全訊息,而秘密付出的努力。」據悉在2015年到2018年間,彭男在旅館展開交易。

A U.S. citizen has been charged for allegedly spying for China, DOJ & FBI officials announced Monday; surveillance video shows Xuehua "Edward" Peng performing a "dead drop" -- delivering payments & bringing information into China.



Here's @jeffpeguescbs https://t.co/yBqttigzSu pic.twitter.com/TKneG3pKX0