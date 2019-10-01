美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

▲彭學華遭控間諜，涉嫌把國安機密交給中國。（圖／翻攝自美國司法部）



記者丁維瑀／綜合報導

美國司法部9月30日說明，56歲的美籍華裔男導遊彭學華（Edward Peng）涉嫌從事間諜活動，把機密資訊交給中國國家安全部（MSS）。彭男上月27日在加州海沃德（Hayward）被逮捕，於聽證會上遭法官拒絕保釋申請。

綜合《英國廣播公司》、《美聯社》報導，美國聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）在加州舊金山表示，彭男被控非法提供涉及國安的機密訊息給中國官員，他本身從事導遊一職，專門替中國學生與遊客服務。

安德森形容，彭男結合古老的間諜技術與現代科技，「今日公布的指控是一個難得的機會，讓我們能窺見中國為了從美國獲取國家安全訊息，而秘密付出的努力。」據悉在2015年到2018年間，彭男在旅館展開交易。

A U.S. citizen has been charged for allegedly spying for China, DOJ & FBI officials announced Monday; surveillance video shows Xuehua "Edward" Peng performing a "dead drop" -- delivering payments & bringing information into China.



Here's @jeffpeguescbs https://t.co/yBqttigzSu pic.twitter.com/TKneG3pKX0 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 30, 2019

檢方說明，一名FBI的「雙重間諜」把國安機密交給彭男，藉此換取報酬；彭男疑似6次現身在加州與喬治亞州的飯店房間，收取或是投遞包裹，他前往北京與中國情報官員見面前，涉嫌拿到一張有著敏感訊息的SD卡。

報導指出，彭男多年前先持臨時商務簽證抵達美國，2006年與妻子結婚後成為永久居民，2012年歸化美國公民。他曾接受過中醫培訓，長期在舊金山地區提供觀光旅遊服務。

一名鄰居說，彭男有著安靜、友好的個性，喜歡昂貴車子，大約5年前搬到他對面的街上，並把凌志（Lexus）與保時捷（Porsche）轎車停在外面，約1年前，還又購入特斯拉車款，「肯定很有錢。」

雖然中美陷入貿易戰紛爭，不過聯邦調查局（FBI）負責舊金山地區的探員班尼特（John Bennett）表示，彭男面臨的指控與國際間的政治無關，FBI的使命就是阻止間諜。