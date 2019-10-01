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近30個購物商場關門！港警出動五千警力　警務處長坐鎮指揮

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▲▼ 香港,十一,國慶。（圖／路透社）

▲香港今日各界嚴陣以待。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

今日（1日）是中共建政70周年，但香港修例風波仍未平息，各方嚴陣以待。警方早前反對民陣於今日舉辦遊行，但還是有網友號召發起今日全港多區示威。目前最少有30間大型商場，宣佈暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場、及港鐵商場為主。

據《香港01》報導，港鐵今日再宣佈，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車也不停車站，共包括11個車站。

由於預計示威活動會遍佈多個區域，警方將會於今日出動5000警力以維持秩序，會在重點區域特別加派人員駐守，並會靈活調動其他警區的警力增援。此外，警務處處長盧偉聰將會坐鎮警察總部指揮控制中心「親自督師」，監察示威情況。至於警方的3輛水炮車及裝甲車，也會因應示威衝突的嚴重性而調動，暫未確定會派駐哪一區候命。

另外，香港特首林鄭月娥30日率領超過240人的代表團赴北京參加大陸「十一」建政70周年活動，1日參加完「十一」的相關活動後，黃昏時將經由深圳返回香港。在她離開香港的期間，政務司司長張建宗將署理行政長官職務。

我該答應女友嗎？

▼香港修例風波仍未平息。（圖／路透社）

▲▼ 香港,十一,國慶。（圖／路透社）

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