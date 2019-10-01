　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女搭公車被注視...　車窗倒影驚見變態男「掏槍」DIY

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲公車（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄市一名男子公然在公車上打手槍，依犯公然猥褻罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名林姓男子2月搭公車時涉嫌在公車上對17歲劉姓少女自慰，林男見劉女上公車後刻意移動到同排座位，偷偷拉開拉鍊「掏槍」自慰。劉女從車窗倒影見林男行徑後，嚇得立馬告訴司機。林男事後雖辯稱自己沒有自慰都在滑手機，但高雄地院不採信，仍依公然猥褻罪處拘役50天，得易科罰金5萬元，全案可上訴。

根據判決，林姓男子2月2日18時許搭乘公車時，原先坐在第1排位置，看到劉姓少女上公車坐在第2排後，馬上起身往後、改到與少女同排的座位，並不時望向她。

劉姓少女表示，雖覺得林男換座位行徑奇怪，但當下仍不以為意，直到4、5名乘客下車後，才從車窗反射下才發現林男正看著自己，此時對方還將生殖器直接掏出，進行自慰動作，嚇得她立馬上起身告訴司機「有變態！」。

司機表示在劉女求救後有趁停紅燈的時回頭喝斥林男「先生，你在幹嘛？」，同時也有從座位縫隙間看到林男將手放在褲頭上，疑似在拉拉鍊。

林男事後辯稱自己當天出門辦年貨，非常多東西堆放在座位及腳上，且當日牛仔褲很緊繃，不可能有辦法拉下拉鍊做出不雅動作，公車行進中自己一直低頭在滑手機。但警方勘驗公車內監視器後發現，林男當日長褲寬鬆，在劉女上車後確實有起身換座位的舉動，且公車行進中也不斷往左注視劉女，完全沒有滑手機的舉動，故法官不採信林男說詞，依犯公然猥褻罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

反送中藝人何韻詩遭潑紅漆　警方再逮涉案7人...「全否認」

KTV酒後爭吵竟推警所長　快打42警火速趕抵壓制5屁孩

►何韻詩潑漆案2嫌聲押失敗　北檢不服提抗告！另7嫌今送辦

ET快訊
「現主時」成絕響！連千毅精品公司「自拆招牌」宣布解散
26張發票嗨中4張！幸運女4600元爽入袋　曝「中獎小撇步」
敲窗還有反應！南方澳3漁船5人待救　「飄瓦斯味」搜救人員被迫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斷橋災難…船艇機具大出動　救援人力逾400人！統計表一覽

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

橋斷入海！建築技師初判原因：第6根鋼索掉落　航港局曝：3年前才完成檢修

南方澳斷橋／油罐車司機命危搶救！護理師女兒一聽消息...直奔醫院焦急等待

台南地檢法拍大放送！　瑪莎拉蒂80萬、寶馬57萬低價賣出

橋塌壓3艘漁船…船主都同一人！「只是在排隊加油」生財工具沒了

KTV酒後爭吵竟推警所長　快打42警火速趕抵壓制5屁孩

少女搭公車被注視...　車窗倒影驚見變態男「掏槍」DIY

颱風離去天氣放晴！烏日老婦晨跑遭機車追撞　雙腿骨折送醫

颱風襲觀浪不要命！林口警勸離民眾　開出7張勸導書

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

斷橋災難…船艇機具大出動　救援人力逾400人！統計表一覽

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

橋斷入海！建築技師初判原因：第6根鋼索掉落　航港局曝：3年前才完成檢修

南方澳斷橋／油罐車司機命危搶救！護理師女兒一聽消息...直奔醫院焦急等待

台南地檢法拍大放送！　瑪莎拉蒂80萬、寶馬57萬低價賣出

橋塌壓3艘漁船…船主都同一人！「只是在排隊加油」生財工具沒了

KTV酒後爭吵竟推警所長　快打42警火速趕抵壓制5屁孩

少女搭公車被注視...　車窗倒影驚見變態男「掏槍」DIY

颱風離去天氣放晴！烏日老婦晨跑遭機車追撞　雙腿骨折送醫

颱風襲觀浪不要命！林口警勸離民眾　開出7張勸導書

肉嫩、醬汁鹹香！嘉義超夯雞肉飯　還有料多下水湯只要20元

斷橋災難…船艇機具大出動　救援人力逾400人！統計表一覽

Skoda車98加200！男員工一看「韓國車啦」狂撩女同事　邊緣駕駛：以為買到歐洲車

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

蘋果Mac Pro留美製造　但重要零組件關稅豁免未准　

巴黎時裝周／古力娜扎「花朵裝」看Alexander McQueen　凱亞葛柏一天趕三場

友邦海地陷混亂「總統涉貪神隱」　反對派上街：人民開除了他

這！就是美女／聲林2蝶香下衣失蹤長腿乍現　什麼竟然才17歲.....

動物不是物品！60個動團提8大訴求替寵物請命　要總統參選人回應

65.9萬起！中華Zinger商旅車增添SCC安全配備、標配雙安

社會熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段..

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲..

台南美術館活春宮　本人找到了

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」..

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：..

為3000m測驗1日2死　民眾..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

南方澳大橋斷裂　設計、承建單位..

南方澳跨海大橋崩塌！油罐車駕駛..

南方澳大橋斷裂油罐車司機重傷！..

南方澳大橋轟一聲斷裂　瞬間濺起..

搶救畫面曝！烈火吞噬油罐車　　..

更多熱門

相關新聞

台南交易量急凍　創42個月新低

9月的買賣移轉棟數出爐，高雄市的交易量表現比起8月成長約10%，房仲業者指出除了農曆7月的遞延效應之外，也有不少2500萬元以上的交易出現，整體房市表現持穩。但台南卻出現急凍的現象，僅有1018棟交易，是台南42個月以來的新低。

房仲辦銀髮族集團婚禮　圓8旬阿公阿嬤禮服夢

33對雙胞胎齊造勢　仁武1字頭預售案潛銷就賣80戶

怪男踹斷管理員愛車後照鏡　瑞豐夜市攤商怒了

9月房市價量持穩　南熱北平穩

關鍵字：

公車變態高雄猥褻色狼

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面