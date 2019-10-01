少女搭公車被注視...　車窗倒影驚見變態男「掏槍」DIY

▲高雄市一名男子公然在公車上打手槍，依犯公然猥褻罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名林姓男子2月搭公車時涉嫌在公車上對17歲劉姓少女自慰，林男見劉女上公車後刻意移動到同排座位，偷偷拉開拉鍊「掏槍」自慰。劉女從車窗倒影見林男行徑後，嚇得立馬告訴司機。林男事後雖辯稱自己沒有自慰都在滑手機，但高雄地院不採信，仍依公然猥褻罪處拘役50天，得易科罰金5萬元，全案可上訴。

根據判決，林姓男子2月2日18時許搭乘公車時，原先坐在第1排位置，看到劉姓少女上公車坐在第2排後，馬上起身往後、改到與少女同排的座位，並不時望向她。

劉姓少女表示，雖覺得林男換座位行徑奇怪，但當下仍不以為意，直到4、5名乘客下車後，才從車窗反射下才發現林男正看著自己，此時對方還將生殖器直接掏出，進行自慰動作，嚇得她立馬上起身告訴司機「有變態！」。

司機表示在劉女求救後有趁停紅燈的時回頭喝斥林男「先生，你在幹嘛？」，同時也有從座位縫隙間看到林男將手放在褲頭上，疑似在拉拉鍊。

林男事後辯稱自己當天出門辦年貨，非常多東西堆放在座位及腳上，且當日牛仔褲很緊繃，不可能有辦法拉下拉鍊做出不雅動作，公車行進中自己一直低頭在滑手機。但警方勘驗公車內監視器後發現，林男當日長褲寬鬆，在劉女上車後確實有起身換座位的舉動，且公車行進中也不斷往左注視劉女，完全沒有滑手機的舉動，故法官不採信林男說詞，依犯公然猥褻罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。

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