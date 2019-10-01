網號召多區示威！港「十一升旗禮」不設觀禮區　室內觀看直播儀式

▲直升機掛出五星旗和香港區旗。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府基於公共安全，今年的「十一升旗禮」不設公眾觀禮區，各嘉賓將透過視訊直播的方式，在灣仔會議展覽中心室內觀看儀式，出席人士約有1.2萬位，包括署理行政長官張建宗等多名官員與政商界人士。另一方面，大批示威者號召今（1）日舉行多區大遊行，機場、港鐵均實施管制。

綜合港媒報導，今早會議展覽中心周邊安保嚴密，附近道路被巨型水馬圍封，連接中環廣場和會展的天橋入口封閉，入場人士要由地面經過水馬陣進入會場，而會場不同出入口都有防暴員警戒備，在會展對開一段龍和道有警方路障，維港海面亦有至少3艘水警輪停泊。

國慶升旗禮早上8點在金紫荊廣場舉行，嘉賓獲安排在會展內透過螢幕直播觀禮。升旗儀式由員警儀仗隊進行，五星旗和區旗徐徐升起，飛行服務隊直升機在維港上空飛過，展示五星旗和區旗，消防船則在海面射水敬禮。

▲維港上掛著五星旗的船隻。（圖／路透社）

署理行政長官張建宗致辭時表示，本港近月的國際貿易變得複雜，外圍經濟不穩，而本地社會動盪，激進示威者不斷將暴力升級，為解決社會紛爭，政府早已展示最大誠意，舉行首場與市民的對話會；暴力行為和對抗態度並非解決問題的方法，呼籲市民精誠團結、求同存異，讓香港重新出發，「香港的成就得來不易，望大家好好珍惜。」

▲示威者今日出動抗議。（圖／路透社）

另一方面，儘管民陣今日舉辦的遊行遭警方反對，但網上仍有人號召全港多區示威，有消息稱，警方將會每更出動5000警力以維持秩序，重點區域會特別加派人員駐守，並會靈活調動其他警區的警力增援。目前已有至少30間大型商場，宣佈於10月1日暫停營業，當中以新鴻基地產旗下商場、及港鐵商場為主。

港鐵和機場亦嚴陣以待。港鐵昨（9月30日）晚宣佈，因應有公眾活動進行，1日早上起金鐘站、灣仔站、太子站將暫停開放，直至另行通知。機管局則表示，因應有人號召堵塞來往機場交通，將採取特別措施確保航空交通運作，包括航廈實施進出管制，機場快線列車自下午2時起只往返香港站和機場，其餘各站一律不停。

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